Dilan Polat sözünü tutmadı: Sosyal medyada yine bir kahve paylaşımı...

“Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağım” diyen Dilan Polat sözünü çabuk unuttu.

Dilan Polat sözünü tutmadı: Sosyal medyada yine bir kahve paylaşımı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2024 18:21

Lüks yaşamı, altın tozlu kahveleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, dokuz ay süren tutukluluğun ardından 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu. Tahliye sonrası “Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağım” diyen ünlü fenomen, bu sözünü çabuk unuttu. Instagram'da peş peşe paylaşımlar yapan Polat, dikkatleri yeniden üzerine çekti.

34 yaşındaki fenomen, cezaevi günlerine dair yaptığı paylaşımlarda, cezaevinde Türk kahvesinin olmadığını ve kahve deneyimlerinin çok farklı olduğunu anlattı. Polat, "Cezaevindeki kahve çok farklıydı. Türk kahvesi yoktu. Oraya hiç adapte olamadım da biraz alışmaya başlayınca arıyorsun. Sorduk, geldi. Bardağın içine toz, üzerine de su döküyorsun. Karıştırınca kahve oluyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağını söylemesine rağmen Dilan Polat, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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