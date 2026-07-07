Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün Bodrum'da Enerji Depoluyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Bodrum'da plaj voleybolu oynayıp denize girerek yeni sezon öncesi enerji depoladı.

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün Bodrum'da Enerji Depoluyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 16:42

Sarı-kırmızılı camiada kazanılan büyük başarıların ve kupalarla dolu, yoğun geçen sezonun ardından Galatasaray'ın as isimleri soluğu tatil cenneti Bodrum'da aldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Dünya Kupası turnuvasından dönen takımın sevilen futbolcuları Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün yeni sezon öncesinde moral depolamak için bir araya geldi. Yoğun maç trafiğinin ve stresli geçen şampiyonluk yarışının yorgunluğunu Bodrum'un gözlerden uzak, sakin bir koyunda atan başarılı üçlü saha dışındaki sarsılmaz dostluklarıyla da dikkat çekti.

Tatilde de Beraberler: Kumsalda Kıran Kirana Plaj Voleybolu

Saha içinde gösterdikleri muazzam uyumu ve takım ruhunu tatil ortamına da taşıyan sarı-kırmızılı isimler tatilde de spordan kopamadı. Bodrum sahillerinde arkadaş gruplarıyla bir araya gelen Okan Buruk ve öğrencileri kumsalda kıran kırana geçen eğlenceli bir plaj voleybolu maçına imza attı. Rekabet dolu anların yaşandığı voleybol müsabakasında teknik direktör Okan Buruk'un ve futbolcuların oldukça neşeli, enerjik ve keyifli tavırları objektiflere yansıdı. Saha dışındaki bu çabasız ve samimi görüntüler Galatasaray taraftarları tarafından da büyük bir sempatiyle karşılandı.

Ege'nin Serin Sularında Yeni Sezon Öncesi Büyük Moral

Kumsaldaki yüksek tempolu voleybol maçının ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan Galatasaray'ın yıldızları bol bol denize girerek serinledi. Gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkaran, takım içindeki bağları tatilde de güçlendiren sarı-kırmızılı ekip adeta tüm sezonun stresini Bodrum sularına gömdü.

Yeni sezon öncesinde tamamen yenilenen ve enerji depolayan şampiyon kadronun başarılı isimleri tatillerini noktalayarak takvime odaklandı. Bodrum kaçamağını tamamlayan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün; bugün yani 7 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İstanbul'a geri dönecek. Florya'da toplanacak olan sarı-kırmızılı ekip ayağının tozuyla top başı yapacak.

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