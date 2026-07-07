Manifest Grubunun Yıldızı Hilal Yelekçi'den Tatil Paylaşımı: Pozlarına Beğeni Yağdı

Türk pop ve alternatif müzik sahnesinde son dönemde adından sıkça söz ettiren Manifest grubunun başarılı vokalisti Hilal Yelekçi yoğun geçen sahne ve stüdyo çalışmalarının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olan güzel şarkıcı çıktığı bu keyifli yaz tatilinden en özel ve taze kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kumun, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran başarılı müzisyen doğal ve iddialı plaj tarzıyla internet dünyasında kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı.

Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Yelekçi'den gelen bu son kareler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

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Güzel şarkıcı tatil sürecinde paylaştığı fotoğraflarla sadece şıklığıyla değil doğallığıyla da dikkat çekti. Deniz kenarında ve tekne turlarında objektif karşısına geçen Hilal Yelekçi'nin formda görüntüsü ve enerjik halleri takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Yoğun konser maratonunun yorgunluğunu Ege'nin serin sularında atan ünlü ismin neşeli tavırları plaj günlüğüne anbean yansıdı. Grubun tarzına uygun asil ve özgün çizgisini tatil gardırobuna da taşıyan Yelekçi hayranlarından tam not aldı.

Sosyal Medyada Beğeni ve Yorum Yağmuru





Hilal Yelekçi'nin sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe yayınladığı tatil fotoğrafları dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Şarkıcının fotoğraflarının altına hayranları tarafından; "Hem sesiyle hem güzelliğiyle Manifes''in parlayan yıldızı", "Harika bir tatil karesi, yeni sezon öncesi enerji depolamış görünüyor" şeklinde binlerce destekleyici yorum bırakıldı. Yeni projeleri ve grup çalışmaları merakla beklenen başarılı sanatçı bu çarpıcı yaz fotoğraflarıyla haftanın en çok konuşulan magazin manşetlerinden birine adını yazdırmış oldu.