Yoğun Yaz Programı Demet Akalın'ı Tüketti: "İş Kabul Etmiyorum, Yorgunluğun Başka Bir Seviyesindeyim"

Türk pop müziğinin en popüler, en çok konuşulan ve sahne performansı en yoğun isimlerinden biri olan Demet Akalın yaz sezonunun henüz başında olmamıza rağmen kelimenin tam anlamıyla tükendiğini açıkladı. Yaz dönemi gelmeden önce takvimini tamamen dolduran ve peş peşe konser anlaşmalarına imza atan ünlü sanatçı bu yoğun temponun getirdiği zor günleri hayranlarıyla paylaştı. Sektörün en üretken isimlerinden biri olan Akalın vücudunun ve zihninin artık bu hıza yetişemediğini belirterek radikal bir karar aldığını duyurdu ve yeni konser tekliflerini geri çevirmeye başladığını dile getirdi.

Kıbrıs'ta sahne alacağı büyük konser öncesinde kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçu hem sağlığı hem de kariyer planlaması hakkında oldukça çarpıcı, dürüst ve içten açıklamalarda bulundu.

"Tükenmişlik Sendromuna Yakalandım Bu Bir Şımarıklık Değil"

Çok yorulduğunu ve dinlenmeye acil ihtiyacı olduğunu açık yüreklilikle dile getiren Demet Akalın içinde bulunduğu ruh halini esprili ama bir o kadar da ciddi bir ifadeyle "tükenmişlik sendromu" olarak tanımladı. Sahne arkasından sızan bu samimaçıklamalarında Akalın şu ifadeleri kullandı:

"Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım."

Kapasitesinin çok üzerinde bir sahne takvimiyle karşı karşıya kaldığını ve artık fiziksel olarak sınırlarını zorladığını belirten ünlü şarkıcı mevcut sözleşmeleri dışındaki tüm yeni projeleri ve ekstra sahne tekliflerini süresiz olarak durdurduğunu ilan etti.

Ekranlara Da Ara Veriyor: Programın Bitmesine 6 Bölüm Kaldı

Demet Akalın'ın yaşadığı bu büyük yorgunluğun tek sebebi sadece şehir şehir gezdiği konser maratonu da değil. Aynı zamanda televizyon ekranlarında sunduğu gündüz kuşağı programının da enerjisini tükettiğini belirten ünlü isim televizyon kariyeriyle ilgili de net bir takvim verdi. Sunuculuğunu üstlendiği programın tamamlanmasına sadece 6 bölüm kaldığını açıklayan Akalın mevcut televizyon ve sahne yoğunluğunun kendi yaşam standartlarına ve ritmine uygun olmadığını net bir dille ifade etti.

Magazin dünyasında ve internet ortamında bomba etkisi yaratan bu açıklamalar sosyal medya platformlarında da geniş bir tartışma başlattı. Pop müziğin asil ve dobra kraliçesinin sağlığına öncelik vererek dinlenme kararı alması hayranları tarafından büyük bir anlayış ve destekle karşılandı.