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Dilan Polat iddialara Armağan Çağlayan'ın programında yanıt verdi

Fenomen olarak bilinen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, lüks yaşam tarzlarıyla sıkça gündeme geliyor. Son olarak Dilan Polat'ın "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcadığımı" ifade etmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Dilan Polat iddialara Armağan Çağlayan'ın programında yanıt verdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 11:08

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son dönemde lüks yaşantıları ve harcadıkları yüksek meblağlarla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Dilan Polat'ın "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcadığım" şeklindeki açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu yüksek harcamaların ardından Polat ailesinin gelir kaynaklarına dair spekülasyonlar da başladı. Özellikle Engin Polat'ın kara para akladığına dair iddialar gündemdeyken, fenomen Dilan Polat Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu ve bu konuya dair açıklamalar yaptı.

Dilan Polat, zengin bir aileden geldiğini, babasının petrol ofisi olduğunu ve annesinin tarafında da Türkiye'nin tanınmış iş adamlarının bulunduğunu belirtti. Dilan Polat, kendisi ve ailesi hakkında "sonradan görme" yorumlarına yanıt olarak çocukluk yıllarında da benzer bir yaşam standardına sahip olduğunu belirtti. Ancak babasının annesini öldürmesinin ardından her şeyin değiştiğini ifade etti.

Dilan Polat, lüks yaşamlarının kaynağını ise çeşitli iş kollarından elde ettiklerini ve ailesinden gelen bir varlıkla zengin olmadıklarını belirtti. Dayısının eşi Engin Polat'a iş imkanları sunduğunu, büyük projeler gerçekleştirdiklerini ve doğum fotoğrafçılığı sektöründe de oldukça başarılı olduklarını anlattı. Ayrıca, kendi işlerini büyüterek bir güzellik merkezi açtıklarını, cihazları kendilerinin üretip sattıklarını da ekledi.

Dilan Polat, sosyal medyada dolaşan kara para aklama iddialarına ise oldukça net bir şekilde cevap verdi. Kendisinin 130 şubesi olduğunu, ayda 1 milyon adet ürün sattığını ve bu gelirlerin doğal bir şekilde geldiğini belirtti. Özellikle "Bu paralar bir anda nereden geldi?" şeklindeki spekülasyonlara yanıt olarak, 6 yıldır bu işte olduklarını ve her basamağı zorlukla geçerek bugünlere geldiklerini ifade etti.

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