Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: "Sert Mizaçlı ve Kibir Var"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olarak Survivor adasındaki takım arkadaşı Bayhan Gürhan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çıtak, Bayhan’ın ekran başındaki imajı ile ada hayatındaki tavırları arasındaki farklara değinirken, yaşanan bir "gözyaşı" anısını da paylaştı.

"Serhan'ı Neredeyse Ağlatıyordu"

Dilan Çıtak, Bayhan’ın sözlerinin sertliğine dikkat çekerek, yarışmacılardan Serhan ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Bayhan’ın mizaç olarak zor bir karakter olduğunu belirten Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçeği mi duymak istiyorsunuz? Kötü niyetli biri değil asla ama sert mizaçlı. Kilit sözleri var. Bir laf ağzından çıktığında gerçekten çivi gibi söz diyebilirim bazılarına. Bayhan'dan gelince kırılıyorsunuz. Serhan ona yardım etmek istedi, 'sen karışma moruk' dedi. Serhan'ın gözleri doldu. Her şeyi çok biliyor, çok karışıyor. Bizim halkımız birazcık da zamanında yaşamış olduğu hikayesinden çok etkilendi. O hikayeye bakınca, 'Bayhan'a karışmayın' diyor. Kötü bir adam değil ama sert mizaçlı. Kibir var."

Adada Unutulmaz Düet

Eleştirilerin yanı sıra adada sanatsal anların da yaşandığını hatırlatan Çıtak ve Bayhan, Survivor’ın 2. haftasında yaptıkları düetle Ünlüler Adası’nda izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı. İki müzisyenin performansı o dönem sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Bayhan’ın Yürek Burkan Geçmişi: "Fare Zehri" Anısı

Dilan Çıtak’ın "Halk hikayesinden çok etkilendi" dediği Bayhan Gürhan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Katarsis X-TRA programında çocukluğuna dair kan donduran detaylar paylaşmıştı. Annesini kaybettiği güne dair şunları söylemişti: