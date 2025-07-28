Dilan Çıtak’ın Bodrum’da Polisle Yaşadığı Krizin Detayları

Dilan Çıtak, Bodrum’da polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alındı. İddiaya göre polisin üzerine araç sürdü, adli kontrolle serbest kaldı.

Dilan Çıtak’ın Bodrum’da Polisle Yaşadığı Krizin Detayları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2025 14:44

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da emniyet şeridini ihlal ederek polisin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre, Çıtak kullandığı aracı bir polis memurunun üzerine sürdü. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla durdurulan şarkıcı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Şeridinde Gergin Anlar

Olay, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı’nda yaşandı. Emniyet şeridinde ilerleyen Çıtak’ın kullandığı araç, trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak Çıtak, polisin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre genç şarkıcı aracını hareket ettirerek bir polis memurunun üzerine doğru sürdü.

Polis Havaya Ateş Açtı

Gerginlik tırmanırken olay yerine takviye ekipler gönderildi. Polis memurları, Çıtak’ı defalarca araçtan inmesi için uyardı. Ancak bu uyarılara rağmen Çıtak, aracını yeniden hareket ettirdi. Polis ekipleri havaya ateş açarak müdahalede bulundu. Çıtak, kısa bir süre aracını yol kenarında bırakıp başka bir otomobile geçti. Ardından yeniden kendi aracına dönerek kapıları kilitledi. Silah doğrultan polis memurlarının uyarıları üzerine kapıyı açan Çıtak, gözaltına alındı.

“Ben İbrahim Tatlıses’in Kızıyım” Çıkışı

Gözaltı işlemleri sırasında “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” ve “Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz” dediği iddia edilen Çıtak, sosyal medyada tepki topladı. Çıtak hakkında “trafiği tehlikeye düşürmek”, “dur ihtarına uymamak” ve “kamu görevlisine direnme” suçlamaları yöneltildi.

Adli Kontrolle Serbest Kaldı

Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Dilan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haberi gazeteci Emrullah Erdinç, “Şarkıcı Dilan Çıtak, savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.” ifadeleriyle duyurdu.

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