Dilan Çıtak uçakta olay çıkardı! Polise hakaret: 'Yerler seni burada yerler koçum'

Olay, uçağın iniş aşamasında başladı. Çıtak, kedisini pusetten çıkararak kucağına aldı. Kabin memurunun kediyi pusete geri koyması yönündeki uyarısına rağmen, Çıtak bu uyarıyı dikkate almadı. Uçak havaalanına indikten sonra yaşanan tartışmada Çıtak, kabin memuruna hakaret etti ve saldırdı. Bu gelişmelerin ardından pilot, uçağa polis çağırdı.

Dilan Çıtak, havaalanında polis memuru tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, memura hakaret etti. Çıtak’ın, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler," şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Olayla ilgili şikayetçi olan THY kabin memuru, Çıtak’a karşı yasal işlem başlattı. Çıtak, verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

Dilan Çıtak'ın, bir süre önce soyadını kullanmayacağını duyurduğu babası İbrahim Tatlıses ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Çıtak’ın 'Kara Liste'ye alınan 441. kişi olduğu bildirildi.