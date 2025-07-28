Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Dilan Çıtak, Bodrum’da polis ekiplerinin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İbrahim Tatlıses’in kızı olan ünlü şarkıcı, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum’da Trafikte Kriz

Olay, Bodrum’da öğle saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, emniyet şeridinde seyreden kamyoneti durdurdu. Sürücünün Dilan Çıtak olduğu öğrenildi. Polis, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak istedi. Ancak iddiaya göre Çıtak, “dur” ihtarına uymayarak aracını hareket ettirdi ve bir polis memurunun üzerine sürdü.

Havaya Ateş Açıldı

Polislerden biri Çıtak’ın araçtan inmesini istedi. Ünlü şarkıcı aracını tekrar hareket ettirince polis havaya ateş açtı. Olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Çıtak bir süre aracında kilitli kaldıktan sonra araçtan indirildi.

Gözaltına Alındı

Dilan Çıtak, “Trafiği tehlikeye düşürmek”, “Dur ihtarına uymama” ve “Kamu görevlisine direnme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren şarkıcı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

“Panikledim” Savunması

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Çıtak, “Panikledim, stres yaşadım” dedi. Mahkeme, ünlü ismi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Açıklama Yaptı

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, “Ufak bir yanlış anlaşılma oldu, düzelecektir” ifadelerini kullandı. Avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini açıkladı.