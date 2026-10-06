Dilan Çiçek Deniz'den Yürek Isıtan Nostaljik Paylaşım: Çocukluk Fotoğrafları Olay Oldu!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabından çocukluk ve aile albümüne ait nostaljik fotoğraflar paylaştı. Babasına yazdığı not duygulandırdı!

Dilan Çiçek Deniz'den Yürek Isıtan Nostaljik Paylaşım: Çocukluk Fotoğrafları Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 16:31

Ekranların en popüler ve beğenilen yüzlerinden biri olan başarılı oyunculuk kariyeri ve güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta çocukluk yıllarına götürdü. Aile albümünün kapaklarını açan ünlü oyuncu geçmişe ait özel kareleri peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Çocukluk Albümünden Özel Kareler Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz bu kez nostalji rüzgarı estirdi. Kendi küçüklük fotoğraflarının yanı sıra anne ve babasının yer aldığı eski aile fotoğraflarını da paylaşan güzel oyuncu kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ünlü ismin çocukluk halindeki sevimli değişimine ve aile bağlarına övgüler yağdırdı.

Bana Hep Huzur Verdiğin İçin Teşekkürler Baba Deniz

Paylaşımındaki en dikkat çekici detay ise babasıyla olan fotoğrafına düştüğü duygusal not oldu. Babasına duyduğu sevgiyi ve minnettarlığı dile getiren Deniz paylaşıma "Bana hep huzur verdiğin için teşekkürler Baba Deniz." notunu ekledi. Ünlü oyuncunun bu samimi ve sevgi dolu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ve iç ısıtan anları arasına girdi.

 

 

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