Dilan Çiçek Deniz’den Ezber Bozan Açıklama: Anksiyete Bir Baş Dönmesidir

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyer yolculuğuna hem de iç dünyasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerinin başından bu yana estetik duruşu ve yeteneğiyle ön planda olan ünlü isim, bu kez ruhsal dengeler ve kişisel gelişim üzerine kurduğu cümlelerle gündeme geldi. Özellikle modern çağın en büyük sorunlarından biri olan anksiyete hakkında yaptığı tanım, sosyal medyada pek çok kişi için ilham kaynağı oldu. Ünlü oyuncu, bu durumu bir engel olarak değil, bir varoluş biçimi olarak kabul ettiğini belirtti.

Anksiyeteyi Bir Potansiyel Olarak Görüyor

Kendi yapısı itibarıyla kaygıya eğilimli biri olduğunu gizlemeyen Dilan Çiçek Deniz, bu duyguyla nasıl başa çıktığını anlattı. Huzursuz hissettiği anlarda ünlü filozof Kierkegaard’ın öğretilerinden güç aldığını belirten oyuncu, "Anksiyete, özgürlüğün baş dönmesidir" sözünü hatırlattı. Bu baş dönmesini bir zayıflık belirtisi olarak görmediğini vurgulayan Deniz, durumu bir başarma potansiyeli olarak değerlendirdiğini ifade etti. Bu bakış açısıyla, korkularının üzerine gitmeyi ve onları yaratıcı bir enerjiye dönüştürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Yedi Yaşında Başlayan Sahne Tutkusu

Oyunculuk serüveninin çok küçük yaşlarda başladığını belirten ünlü yıldız, annesinin yönettiği oyunların dekorlarında büyüdüğünü söyledi. Henüz yedi yaşındayken replikleri ezberlediğini ve tiyatronun büyüsüne kapıldığını anlatan Dilan Çiçek Deniz, bu süreci bir motivasyondan ziyade bir içgüdü olarak tanımladı. 17 yaşında aldığı ilk tiyatro ödülüyle bu yeteneğini taçlandıran oyuncu, edebiyat ve şiirle olan bağının da hayatı daha dikkatli okumasına yardımcı olduğunu belirtti. Gece yarısı gelen ilhamla annesini uyandırıp şiir yazdığı günleri özlemle andı.

Yapımcılık Deneyimi ve Yeni Hedefler

Numéro Dergisi’ne özel bir röportaj veren ünlü oyuncu, ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ filmiyle adım attığı yapım dünyasına dair de konuştu. Kamera önünde olmanın ötesinde, bir projenin mutfağında yer almanın kendisini çok geliştirdiğini söyledi. İşin omurgasını oluşturmanın, yaratım sürecinden dağıtıma kadar her aşamada bulunmanın kendisine çok iyi geldiğini ifade etti. Bu yeni deneyimin kendisini beslediğini ve sektöre olan bakış açısını daha profesyonel bir noktaya taşıdığını da sözlerine ekledi.