Dilan Çiçek Deniz, Venedik Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Dilan Çiçek Deniz, Venedik Film Festivali'nde şıklığı ve zerafeti ile göz kamaştırdı.

Dilan Çiçek Deniz, Venedik Film Festivali'nde göz kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 09:06

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu yıl 81.'si düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden ünlü isimler arasında yer aldı. Festivalin ana sponsorunun marka elçisi olarak katıldığı bu prestijli etkinlikte, Deniz, şıklığı ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sadece kırmızı halıda değil, aynı zamanda festival kapsamında çekilen reklam filmi için de kamera karşısına geçen oyuncu, bu uluslararası organizasyona adeta renk kattı. Dilan Çiçek Deniz’in Venedik'teki bu unutulmaz anları, hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi gördü.

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