Dilan Çiçek Deniz Hollywood Yolcusu!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık kariyerine de adım atan Dilan Çiçek Deniz, Altın Koza Ödüllü kısa filmiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Deniz, ortak yapımcılığını Zeynep Dilan Süren ile üstlendiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filminin Hollywood Türk Film ve Drama Günleri kapsamındaki gösterimi için Los Angeles’a gidiyor.

Dilan Çiçek Deniz Hollywood Yolcusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2024 12:44

17 Kasım Pazar günü Los Angeles’taki Sony Studios Cary Grant Theater’da gerçekleşecek etkinlikte, kırmızı halı seremonisinin ardından “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filminin gösterimi yapılacak. Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği, başrollerinde Sude Belkıs, Evrim Doğan ve Nur Sürer’in yer aldığı filmin ardından Deniz, etkinlikte bir konuşma yapacak.

Aynı festivalde, Türkiye’nin Oscar adayı Zeki Demirkubuz’un Hayat filmi ve Yalı Çapkını dizisinin özel bir gösterimi de gerçekleştirilecek. Etkinliğe Demirkubuz’un yanı sıra, dizinin yapımcısı Onur Güvenatam gibi sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.

Yapımcılık alanında yatırımlarını sürdüren Dilan Çiçek Deniz, ikinci kısa filmi için hazırlıklarını hızla sürdürürken, Ay Yapım ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Luna Kısa Film Yarışması’nda jüri üyesi olarak yer almıştı.

Oyunculuk ve yapımcılığı bir arada yürüten Deniz’in bu uluslararası başarısı, Türk sinemasını dünyada temsil etme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

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