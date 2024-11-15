Dilan Çiçek Deniz Hollywood Yolcusu!

17 Kasım Pazar günü Los Angeles’taki Sony Studios Cary Grant Theater’da gerçekleşecek etkinlikte, kırmızı halı seremonisinin ardından “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filminin gösterimi yapılacak. Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği, başrollerinde Sude Belkıs, Evrim Doğan ve Nur Sürer’in yer aldığı filmin ardından Deniz, etkinlikte bir konuşma yapacak.

Aynı festivalde, Türkiye’nin Oscar adayı Zeki Demirkubuz’un Hayat filmi ve Yalı Çapkını dizisinin özel bir gösterimi de gerçekleştirilecek. Etkinliğe Demirkubuz’un yanı sıra, dizinin yapımcısı Onur Güvenatam gibi sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.

Yapımcılık alanında yatırımlarını sürdüren Dilan Çiçek Deniz, ikinci kısa filmi için hazırlıklarını hızla sürdürürken, Ay Yapım ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Luna Kısa Film Yarışması’nda jüri üyesi olarak yer almıştı.

Oyunculuk ve yapımcılığı bir arada yürüten Deniz’in bu uluslararası başarısı, Türk sinemasını dünyada temsil etme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.