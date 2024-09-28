Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin 'Aşk Biter Mi?' galasında el ele görüntülendi

Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2024 10:43

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Zorlu PSM’de gerçekleşen "Aşk Biter Mi?" tiyatro oyununun galasında birlikte görüntülendi. Başrollerini Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın paylaştığı ve büyük beğeni toplayan oyunun finalinde, ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Galaya katılanlar arasında Şebnem Bozoklu, Selim Bayraktar, İsmail Demirci, Dolunay Soysert ve Ahu Yağtu gibi ünlü isimler de yer aldı. Sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile el ele galaya katılan Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Provadan geldim, çok yorgunum ama bu tatlı bir yorgunluk. Oyunu uzun zamandır bekliyordum" dedi.

Aşk hayatı hakkında da konuşan güzel oyuncu, “Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Ama evlilik sormayın, gerekli açıklamayı yaptım. Böyle mutluyuz” diyerek sözlerine son verdi.

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