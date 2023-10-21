Didem Uzel: ABD kendi vatandaşını doyuramıyor

Ünlü oyuncu Didem Uzel, geçtiğimiz gün eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. 2012 yılında Selim Sarı ile evlenip Amerika'ya taşınan ünlü ismin, oradan aldığı aracı İstanbul'a getirdiği gözlemlendi.

Gazetecilerle sohbet eden Uzel, "Aslında böyle bir planımız yoktu. Amerika'da New York'tan Miami'ye taşınmıştık. O dönemde bu aracı yeni almıştım. Pandemi nedeniyle aceleyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık ve aracı gemiyle buraya getirttik" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Uzel, Amerika'daki yaşam şartlarından bahsederek, "Temmuz ayında New York'taydık. Selim'in işi dolayısıyla oradaydık. Amerika'yı genellemek istemem ama özellikle New York'ta metro ve yaşam alanları çok zor durumda. Fareler büyük bir problem haline gelmiş. Kedisi olmayan bir şehirde fareler çokça görülür" dedi.

Türkiye'de bir süredir bulunan oyuncu, "Amerika'ya geri dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Pandemi nedeniyle geldik. Aslan burada okula başladı. Geri dönmek istiyoruz ama sürekli yeni gelişmelerle karşılaşıyoruz. Dünya genelindeki olaylar beni endişelendiriyor. Eskiden özgürce seyahat ediyorduk, ama şimdi planlarımız sürekli değişiyor. Dünya genelinde savaşlar var. Türkiye'de sadece enflasyon problemi yok. Amerika'da da enflasyon ve mülteci sorunları var. Bazı temel ihtiyaçları bile karşılamakta zorlanıyorlar. Ailem burada ve burada güvende hissediyorum. Eşim 20 yıldır Amerika'da çalışıyor. Ona 'Her şeyi bırak, Türkiye'ye dönelim' diyemem. Aslan için doğru kararı vermeye çalışıyoruz."