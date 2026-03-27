Didem Soydan’ın İfadesi Gündeme Bomba Gibi Düştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü model ve oyuncu Didem Soydan’ın savcılık ifadesindeki ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soydan, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederken, yurt dışındaki bir defile sırasında yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

"Tütün Sanıp Bir Nefes Çektim"

Didem Soydan, ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını vurguladı. Ancak 9 Mart 2026 tarihinde Fransa’da katıldığı bir defile sonrasında yaşadığı bir karışıklığı şu sözlerle dile getirdi:

"Manken arkadaşlarıma tütünleri olup olmadığını sordum, birisi elindeki sarılı sigarayı uzattı. Bir nefes çektikten sonra bunun tütün olmadığını anladım ve hemen geri verdim. Eğer o madde uyuşturucuysa, bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum."

Hakan Kakız’ın İddialarına Yanıt

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakan Kakız’ın, Didem Soydan ve yakın çevresindeki bazı isimlerin uyuşturucu kullandığına dair iddiaları da ünlü modele soruldu. Soydan, bu iddiaların tamamen "duyumdan" ibaret olduğunu belirterek sert bir yanıt verdi:

"Suçlamayı Kabul Etmiyorum": Soydan, Kakız'ın beyanlarının doğrudan bir görgüye dayanmadığını, sadece kulaktan dolma bilgiler olduğunu savundu.

"Telefonumu Kendi Rızamla Verdim": Ünlü model; HTS kayıtları, baz istasyonu konum bilgileri ve incelemeye sunduğu şahsi telefonunun incelenmesi durumunda gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti.

"Lüks Hayat" ve "Fuhuş" İddiaları Hakkında Konuştu

İfadede adı geçen diğer isimlerin lüks yaşantıları ve gelir kaynaklarına yönelik suçlamalarla ilgili bilgisi olmadığını belirten Didem Soydan, kendi yaşam tarzı ve profesyonel kariyerinin şeffaf olduğunu vurguladı. Suçlamaları kesinlikle kabul etmeyen model, adli sürecin tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.