Didem Soydan'dan cinsellik tavsiyesi

Ünlü model Didem Soydan, takipçilerine cinsellikle ilgili dikkat çeken öneriler sundu.

Sosyal medya platformlarında sürekli gündemde olan ve cesur açıklamalarıyla tanınan Didem Soydan, cinsellikle ilgili düşüncelerini açıkça dile getirerek, merak edenlere ve sorun yaşayanlara bazı tavsiyelerde bulundu.



"ÇOK ÖNEMLİ"



Soydan, “Cinsellik gibi insan sağlığının çok önemli bir parçasını oluşturan bir konunun tabu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim gibi düşünen bir sürü kişi olduğunu da biliyorum. İlişkilerde en sağlıklı iletişim elbette her konuyu açıkça konuşmaktan geçer.” ifadelerini kullanarak takipçilerinin ilgisini çekti.

Soydan, cinsellik konusunun bir tabu olmamalı ve sağlıklı ilişkiler için açıkça konuşulması gereken bir konu olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ünlü model, sosyal medya hesaplarındaki takipçilerinden gelen pozisyon yorumlarına da espriyle cevaplar verdi.

Didem Soydan'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.