Didem Soydan takipçisine ayar verdi: 'O para ile geçiniyorum'

Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla gündeme gelen manken Didem Soydan, son olarak yine Instagram'da bir takipçisiyle karşı karşıya geldi. Soydan'ın paylaştığı bir fotoğrafın altına, "Sadece soruyorum, bu tarz bir (kıyafet demeyeceğim çünkü değil) şey giyince kendini nasıl hissediyorsun, yani amacı nedir? Gerçekten merak ediyorum" diye yazan bir takipçisine güzel mankenden cevap gecikmedi.





"O PARA İLE GEÇİNİYORUM"



Didem Soydan, takipçisine cevap olarak şu sözleri sarf etti:



"Amaç yok. Ben modelim, marka parasını veriyor ben giyiniyorum, o para ile de geçiniyorum. His yok iş var, haftaya daha kapalı ya da daha da açık kıyafetler ile görebilirsiniz. Hani ben uyarayım, sonra incinmenizi istemem..."