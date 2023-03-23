Didem Soydan: "Eğitimim ve yeteneğim olmadığı için bulaşmıyorum"

Didem Soydan, Karaköy'de yer alan bir mekanda düzenlenen lansmana katıldı. Soydan, giymiş olduğu kıyafet ile tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı. Magazin gazetecilerinin sorularını cevaplayan ünlü isim, "Bizim kendi markamızla başka bir markanın ortak lansmanını yaptık. Bu da onun kutlama geccesi. Ben olmazsam olmazdı, her zamanki gibi" diye konuştu.

"OYUNCULUK TEKLİFLERİ GELİYOR"

Türkiye'nin önde gelen mankenleri arasında gösterilen Didem Soydan, "İyi bir modelsiniz ama size hiç oyunculuk teklifleri geliyor mu? Oyuncu olmayı hiç düşündünüz mü?" sorusu karşısında gülümseyerek; şöyle konuştu: