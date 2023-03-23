Didem Soydan: "Eğitimim ve yeteneğim olmadığı için bulaşmıyorum"

Didem Soydan, Karaköy'de yer alan bir mekanda düzenlenen lansmana katıldı. Soydan, giymiş olduğu kıyafet ile tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı. Magazin gazetecilerinin sorularını cevaplayan ünlü isim, "Bizim kendi markamızla başka bir markanın ortak lansmanını yaptık. Bu da onun kutlama geccesi. Ben olmazsam olmazdı, her zamanki gibi" diye konuştu.
"OYUNCULUK TEKLİFLERİ GELİYOR"
Türkiye'nin önde gelen mankenleri arasında gösterilen Didem Soydan, "İyi bir modelsiniz ama size hiç oyunculuk teklifleri geliyor mu? Oyuncu olmayı hiç düşündünüz mü?" sorusu karşısında gülümseyerek; şöyle konuştu:
"Evet, çok geliyor. Ben oyuncu olmadığım için, eğitimim ve yeteneğim olmadığı için bulaşmıyorum. Herkes sevdiği, bildiği işi yapsın."
"BU GÖNÜL İŞİ"
Sözlerine; "Eğitim almadan oyunculuk yapan da var tabii. Zamanında bir dizi yaptım ama ben o yetenekte değilim maalesef" şeklinde devam eden ünlü isim, "Bu gönül işi, ben modelliği gönülden yapıyorum. Onlar da oyunculuğu gönülden yapıyorlar. Gönlüm modellikten yana" ifadelerini kullandı.