Didem Kınalı, Çeşme tatilinde! Denizde bale yaptı

Başarılı dansçı ve televizyon programı "İbo Show" ile tanınan Didem Kınalı, yakın arkadaşı Peker Halil ile birlikte Türkiye'nin popüler tatil bölgelerinden Çeşme'ye mola verdi. Kınalı, yoğun sahne programları öncesinde birkaç gün dinlenmek amacıyla bu tatil rotasını tercih etti.

Didem Kınalı, önceki gün bir beachte görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte güneşlenen ve sohbet eden Kınalı, daha sonra denize girerek serinlemeye karar verdi. Ancak suyun soğuk olması nedeniyle biraz üşüyen Kınalı, bale yaparak ısınmaya çalıştı. Dans etmeyi bırakmayan ünlü isim, denizde arkadaşı Peker Halil'e mini bir gösteri sunarak neşeli anlar yaşattı.

Didem Kınalı, geçtiğimiz ekim ayında "Sabırsız Nefsim" adlı bir single çıkararak şarkıcılığa da adım atmıştı. Ancak dansçılık kariyerine sadık kalan Kınalı, sahnelerdeki performanslarıyla büyük beğeni topluyor.

Kınalı'nın önümüzdeki günlerde yoğun bir sahne programına başlayacağı ve iş trafiğinin artmadan önce kısa bir tatil yapmak için Çeşme'yi tercih ettiği belirtiliyor. Tatilde keyifli ve enerjik olduğu gözlenen Didem Kınalı, güzel anılar biriktirmeye devam ediyor.



