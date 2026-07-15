Didem Ceran İsyan Etti! "Beni Cezalandırmaya Çalışıyorlar"

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Şubat 2026'da Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir yüz estetiği operasyonu geçiren Ceran şimdi de yeni bir ameliyat ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı süreci tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyor.

Operasyonda Neler Yapıldı?

Ceran'ın anlattıklarına göre operasyon oldukça kapsamlıydı. Çene kemikleri yeniden şekillendirildi, kemikler kesilerek geriye alındı ve çıkan kemik dokusu dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Bunun yanı sıra derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemleri de yapıldı. Yıllar önce patlayan silikon nedeniyle göğsünde de temizlik operasyonu gerçekleştirildi. İki güne yayılan ameliyatın toplamda yaklaşık 15 saat sürdüğünü söyleyen Ceran buna rağmen beklediği kadar ağrı yaşamadığını ifade etti.

İyileşme Süreci Kolay Geçmedi

Operasyonun ardından konuşmakta bile zorlandığını anlatan Ceran yüz kemiklerine ulaşabilmek için ağız içinden işlem yapıldığını ve ağzının tamamen dikişlerle dolu olduğunu söyledi. Son paylaşımında ise deri altında kan birikmesi nedeniyle yeniden ameliyat olabileceğini açıkladı. Bu süreci özellikle estetik yaptırmayı düşünen kişilerin gerçekleri görmesi için sansürsüz şekilde paylaştığını belirtti.

Kanserle Mücadelesini de Anlattı

Didem Ceran geçtiğimiz haftalarda meme kanseri tedavisi gördüğünü de ilk kez duyurmuştu. Ağır ilaçlar kullandığını, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Ceran, bu süreçte insanların gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti. Artık kimsenin maddi ya da duygusal yükünü taşımak istemediğini önceliğinin tamamen kendi sağlığı olduğunu dile getirdi.

Eleştirilere Gözyaşlarıyla Yanıt Verdi

Revizyon ameliyatının ardından bandajlı haliyle video paylaşan Ceran operasyonları ilgi çekmek için yaptığını söyleyen yorumlara gözyaşları içinde tepki gösterdi. Daha önce kendisini ameliyat eden doktorlar hakkında hukuki süreç başlatacağını da açıklayan Ceran şimdi ise deri altında oluşan kan birikmesi nedeniyle bir operasyon daha geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek takipçilerinden destek istedi.