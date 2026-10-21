Arnavut Kaldırımı Klibindeki Küçük Çocuk Büyüdü! Demet Sağıroğlu'nun Klip Yıldızının Son Hali Şaşırttı

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki elma şekerli çocuk Batuhan Aydar büyüdü. Oyuncunun son görüntüleri nostalji yaşattı.

Arnavut Kaldırımı Klibindeki Küçük Çocuk Büyüdü! Demet Sağıroğlu'nun Klip Yıldızının Son Hali Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 10:52

1990'lı yılların unutulmaz şarkıları arasında yer alan Demet Sağıroğlu imzalı Arnavut Kaldırımı, aradan geçen yıllara rağmen dinleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Şarkının melodisi kadar klibiyle de hatırlanan yapımda, şapkası ve elindeki elma şekeriyle kameraya yansıyan küçük bir çocuk vardı. O dönem izleyenlerin dikkatini çeken bu minik yıldız, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Klipteki çocuğun Batuhan Aydar olduğunu öğrenenler, oyuncunun geçirdiği değişimi merak etmeye başladı.

Arnavut Kaldırımı Klibinin Küçük Yıldızı Batuhan Aydar

Demet Sağıroğlu'nun 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümünde yer alan "Arnavut Kaldırımı", sanatçının kariyerinde özel bir yere sahip. Şarkının klibi de dönemin müzik kültürünün akılda kalan örneklerinden biri hâline geldi. Islak taş sokaklar, masalsı atmosfer ve klipteki küçük çocuğun görüntüleri, yıllar sonra bile hatırlanıyor.

Klipte yer alan çocuk oyuncu Batuhan Aydar'dı. Elma şekeriyle dikkat çeken Aydar, Sağıroğlu'nun "Aşk Perisi" adlı şarkısının klibinde de kamera karşısına geçti. Böylece henüz çocuk yaşlardayken 1990'ların pop müzik dünyasının tanınan yüzlerinden biriyle aynı projelerde yer aldı.

Kamera Karşısına Henüz Bebekken Geçti

Batuhan Aydar'ın ekran macerası, kliplerle sınırlı değildi. 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun kamera karşısına ilk kez henüz bebekken geçtiği aktarılıyor. Reklam projeleriyle başlayan bu deneyim ilerleyen yıllarda televizyon yapımlarına uzandı. Aydar, çocukluk döneminde Barış Manço'nun sunduğu 7'den 77'ye programının "Adam Olacak Çocuk" bölümüne de katıldı.

Oyunculuk kariyerini sürdüren Aydar, 1990'ların sonlarından itibaren çeşitli dizilerde rol aldı. İlişkiler, Ayşecik ve Evimiz Olacak mı? gibi yapımlarda görünen oyuncu, yıllar içinde çocuk oyuncu kimliğinden yetişkin oyunculuğa geçiş yaptı.

Ötesiz İnsanlar ve Kuruluş Osman'da da Rol Aldı

Batuhan Aydar'ın sonraki yıllardaki projeleri arasında Ötesiz İnsanlar da bulunuyor. 2013 yılında yayımlanan dizide Teğmen Deniz karakterini canlandıran oyuncu, bu projede başrollerden birini üstlendi. Daha sonraki dönemde Yalaza, Hayat Sevince Güzel ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda da rol aldı.

Yıllar Sonra Gelen Nostalji

Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen fotoğraflarıyla Batuhan Aydar, bir dönemin izleyicilerine geçmişi hatırlattı. Aradan otuz yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuk hâlâ hafızalarda yer alıyor. Aydar'ın bugünkü görünümüyse çocukluk görüntüleriyle karşılaştırıldığında geçen yılları gözler önüne seriyor.

Bir şarkının klibinde kısa süre görünmesine rağmen izleyicilerin aklında kalmayı başaran Aydar'ın hikâyesi, 1990'ların popüler kültürüne duyulan ilginin neden hâlâ canlı olduğunu da ortaya koyuyor.

Benzer Haberler
Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj
Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı
Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım” Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım”
Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim” Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim”
Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış
Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması! Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında:
  • 16-10-2026 14:27

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"