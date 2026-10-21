Arnavut Kaldırımı Klibindeki Küçük Çocuk Büyüdü! Demet Sağıroğlu'nun Klip Yıldızının Son Hali Şaşırttı

1990'lı yılların unutulmaz şarkıları arasında yer alan Demet Sağıroğlu imzalı Arnavut Kaldırımı, aradan geçen yıllara rağmen dinleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Şarkının melodisi kadar klibiyle de hatırlanan yapımda, şapkası ve elindeki elma şekeriyle kameraya yansıyan küçük bir çocuk vardı. O dönem izleyenlerin dikkatini çeken bu minik yıldız, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Klipteki çocuğun Batuhan Aydar olduğunu öğrenenler, oyuncunun geçirdiği değişimi merak etmeye başladı.

Arnavut Kaldırımı Klibinin Küçük Yıldızı Batuhan Aydar

Demet Sağıroğlu'nun 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümünde yer alan "Arnavut Kaldırımı", sanatçının kariyerinde özel bir yere sahip. Şarkının klibi de dönemin müzik kültürünün akılda kalan örneklerinden biri hâline geldi. Islak taş sokaklar, masalsı atmosfer ve klipteki küçük çocuğun görüntüleri, yıllar sonra bile hatırlanıyor.

Klipte yer alan çocuk oyuncu Batuhan Aydar'dı. Elma şekeriyle dikkat çeken Aydar, Sağıroğlu'nun "Aşk Perisi" adlı şarkısının klibinde de kamera karşısına geçti. Böylece henüz çocuk yaşlardayken 1990'ların pop müzik dünyasının tanınan yüzlerinden biriyle aynı projelerde yer aldı.

Kamera Karşısına Henüz Bebekken Geçti

Batuhan Aydar'ın ekran macerası, kliplerle sınırlı değildi. 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun kamera karşısına ilk kez henüz bebekken geçtiği aktarılıyor. Reklam projeleriyle başlayan bu deneyim ilerleyen yıllarda televizyon yapımlarına uzandı. Aydar, çocukluk döneminde Barış Manço'nun sunduğu 7'den 77'ye programının "Adam Olacak Çocuk" bölümüne de katıldı.

Oyunculuk kariyerini sürdüren Aydar, 1990'ların sonlarından itibaren çeşitli dizilerde rol aldı. İlişkiler, Ayşecik ve Evimiz Olacak mı? gibi yapımlarda görünen oyuncu, yıllar içinde çocuk oyuncu kimliğinden yetişkin oyunculuğa geçiş yaptı.

Ötesiz İnsanlar ve Kuruluş Osman'da da Rol Aldı

Batuhan Aydar'ın sonraki yıllardaki projeleri arasında Ötesiz İnsanlar da bulunuyor. 2013 yılında yayımlanan dizide Teğmen Deniz karakterini canlandıran oyuncu, bu projede başrollerden birini üstlendi. Daha sonraki dönemde Yalaza, Hayat Sevince Güzel ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda da rol aldı.

Yıllar Sonra Gelen Nostalji

Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen fotoğraflarıyla Batuhan Aydar, bir dönemin izleyicilerine geçmişi hatırlattı. Aradan otuz yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuk hâlâ hafızalarda yer alıyor. Aydar'ın bugünkü görünümüyse çocukluk görüntüleriyle karşılaştırıldığında geçen yılları gözler önüne seriyor.

Bir şarkının klibinde kısa süre görünmesine rağmen izleyicilerin aklında kalmayı başaran Aydar'ın hikâyesi, 1990'ların popüler kültürüne duyulan ilginin neden hâlâ canlı olduğunu da ortaya koyuyor.