Didem Balçın'dan Zayıflama İğnesi Açıklaması: "Öyle Bir Şey Yok!"

Son dönemdeki fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Didem Balçın önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının kiloları hakkındaki sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu hakkında çıkan iddialara samimi ve kahkahalar dolu bir açıklamayla son noktayı koydu.

"Çok Sık Kilo Alıp Verebiliyorum Zayıflama İğnesi Kullanmadım"

Muhabirlerin "Zayıflamışsınız" sözleri üzerine konuşan Balçın son bir yıldır kilosunun zaten aynı olduğunu belirtti. Formunu korumak için herhangi bir medikal yöntem ya da popüler iğneleri tercih etmediğini vurgulayan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Ben son bir yıldır zayıfım zaten. Siz beni en son ne zaman gördünüz? 1.72 boyunda, 58 kiloyum. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız öyle bir şey yok!"

"Tiyatro Oyunu İçin Üç Kilo Daha Vermem Gerekiyor"

Yaz mevsimini tatil yaparak değil, yoğun bir set temposuyla geçirdiğini belirten Didem Balçın yaz aylarında "Çakallarla Dans 8" filminin çekimlerinde yer aldığını söyledi. Yeni projeleri ve tiyatro hazırlıkları hakkında da bilgi veren başarılı oyuncu, rol gereği sahnede mayo giyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Yazın çalıştık, 'Çakallarla Dans'ı çektik. O yüzden tatil yapamadım. Şimdi yeni bir tiyatro oyunum var. Orada oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden üç kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremediniz ama oyuna gelince mayo ile görürsünüz. Ben zaten öyle çok televizyonda mayo ile gözükmeyi sevmem, daha muhafazakar görünmek isterim."