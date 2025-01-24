Didem Balçın dizi setinde talihsiz kaza geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

En son Çakallarla Dans 7 filminde boy gösteren Balçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünlü oyuncu açıklamasında, “Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim, başıma dikiş atıldı. Şu an çok iyiyim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hocalarım ve ekip arkadaşlarım beni bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir ortamda çalışmanın değerini bir kez daha anladım” ifadelerine yer verdi.

Hayranlarından gelen destek mesajlarına da teşekkür eden Balçın, çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra sete dönmeyi planladığını belirtti. Oyuncunun yaşadığı kaza, setlerdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.