Didem Balçın dizi setinde talihsiz kaza geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Başarılı oyuncu Didem Balçın, rol aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde yaşadığı talihsiz bir kazayla sevenlerini korkuttu. 42 yaşındaki oyuncu, ayağının takılarak düşmesi sonucu başını yaraladı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Didem Balçın dizi setinde talihsiz kaza geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2025 17:00

En son Çakallarla Dans 7 filminde boy gösteren Balçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünlü oyuncu açıklamasında, “Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim, başıma dikiş atıldı. Şu an çok iyiyim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hocalarım ve ekip arkadaşlarım beni bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir ortamda çalışmanın değerini bir kez daha anladım” ifadelerine yer verdi.

Hayranlarından gelen destek mesajlarına da teşekkür eden Balçın, çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra sete dönmeyi planladığını belirtti. Oyuncunun yaşadığı kaza, setlerdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

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