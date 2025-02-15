Devrim Özkan’ın Kalbi Yeni Aşkla Atıyor: Luka Brajkovic İddiası!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu Devrim Özkan’ın, gönlünü yeni bir aşka kaptırdığı iddia edildi. Güzel oyuncunun, Darüşşafaka basketbol takımının yıldız oyuncularından Luka Brajkovic ile yakınlaştığı konuşuluyor.

İkilinin son dönemde aynı ortamlarda sık sık bir araya geldiği ve bu yakınlaşmanın dikkatlerden kaçmadığı belirtiliyor. Özkan ve Brajkovic cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları yeni bir ilişkinin sinyallerinin verildiğini düşünüyor.

Hayranları, Devrim Özkan’ın yeni bir aşkla mutluluğu bulmasını temenni ederken, çiftin bu iddialar karşısında ne söyleyeceği merak konusu oldu.