Devrim Özkan'dan Icardi ve Nara yorumu...

Başarılı oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Özkan’a, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın ilişkisiyle ilgili de sorular yöneltildi.

Bir gazetecinin "Lucas Torreira ile gidip yardımcı olma düşünceniz var mı?" sorusuna, Özkan net bir yanıt verdi:

"Onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok ortada," diyerek konunun kendisiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Özkan'ın bu açıklaması, Icardi ve Nara arasındaki çalkantılı ilişkiye dair gündemi takip eden hayranları arasında dikkat çekerken, oyuncunun konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaması da takdir topladı.