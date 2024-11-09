Devrim Özkan'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaraylı oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu sevgilisi Lucas Torreira, aşklarını sporla dolu günlerde yaşamaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray - Tottenham maçı öncesinde birlikte görüntülenen çift, sık sık birlikte vakit geçiriyor. Galatasaray’a olan bağlılığıyla bilinen Özkan, bu kez ünlü kaleci Fernando Muslera ile bir araya geldi.





Özkan, Muslera ile olan karelerini Instagram hesabında paylaşarak "Bizim efsanemiz" notunu düştü ve Galatasaray’a olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda, Torreira ile olan samimi anlarını da paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, çiftin futbol dolu dünyasında ne kadar uyumlu olduklarını takipçilerine bir kez daha göstermiş oldu.



