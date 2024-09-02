Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan barışma sonrası ilk aşk pozu!

Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, 8 ay önce bitirdikleri ilişkilerine yeniden bir şans vermişti. Barışmalarının ardından çiftten ilk aşk dolu paylaşım geldi. Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, 8 ay önce bitirdikleri ilişkilerine yeniden bir şans vermişti. Barışmalarının ardından çiftten ilk aşk dolu paylaşım geldi.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan barışma sonrası ilk aşk pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 17:28

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ayrılığın ardından aşklarına bir şans daha verdi. Geçtiğimiz ocak ayında yollarını ayıran çift, sekiz ay sonra yeniden bir araya gelerek, hayranlarını sevindirdi.

Ayrılık sürecinde sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, birlikte olan fotoğraflarını silen ikili, barışmanın ardından ilk aşk pozlarını paylaştı. Devrim Özkan, sevgilisiyle yer aldığı bu romantik fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, ilişkilerinin yeniden başladığını duyurdu. Lucas Torreira ise aynı kareyi İspanyolca "Hayatım" anlamına gelen "Mi vida" notuyla takipçilerine sundu.

Çiftin barışma sonrası paylaştıkları bu aşk dolu poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarından olumlu yorumlar aldı. İkilinin yeniden bir araya gelmesi, hayranları arasında mutlulukla karşılandı.

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