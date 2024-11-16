Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan aşk dolu paylaşımlar: 'Ne savaşçı ama!'

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira’nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Çift, önce Arjantin’e ardından Torreira’nın memleketi Uruguay’a uzanan romantik bir seyahat gerçekleştirdi. Tatil boyunca Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Lucas Torreira, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafa, “En sevdiğim insanla dünyadaki yerim. Gülümsemeyi asla bırakma aşkım, sen özelsin” notunu eklerken, Devrim Özkan ise bu mesaja “Şehrin kadar güzelsin” diyerek karşılık verdi.

Özkan, sevgilisinin doğup büyüdüğü evi paylaştığı gönderisiyle Torreira’ya olan hayranlığını ve sevgisini dile getirdi. Güzel oyuncu, “Lucas’ın doğup büyüdüğü ev. Ne savaşçı ama! Çevresindeki herkese yardım etmeye çalışması, buradaki samimi insanlar, herkesin onunla gurur duyması... İlk topunu koşturduğu sokakları, gittiği okulu görmek ne güzeldi. Seni çok seviyorum ve seninle çok gurur duyuyorum savaşçı. Unutma sen en iyisisin…” sözleriyle Torreira’ya duyduğu derin sevgiyi ifade etti.

Samimi ve romantik paylaşımlarıyla hayranlarından övgü toplayan çift, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hem kariyerleri hem de uyumlu ilişkileriyle gündemde olan Özkan ve Torreira, mutluluklarını gözler önüne seriyor