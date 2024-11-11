Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan aşk dolu anlar! Öpmelere doyamadı!

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir restoranda yemek yerken samimi anlarıyla dikkat çeken çift, mutluluk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşarak “Biz, birbirimize çok âşığız” mesajı verdi.



Bir süre önce ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine ikinci bir şans tanıyarak yeniden bir araya gelen Özkan ve Torreira, aşklarının güçlü olduğunu her fırsatta gösteriyor. Özkan’ın sevgilisi Torreira’ya olan sevgisini öpücükleriyle dile getirdiği bu özel anlar, çiftin hayranlarından büyük ilgi gördü.



İlişkilerde ikinci şansın mümkün olduğunu kanıtlayan Özkan ve Torreira çifti, oyuncu-futbolcu aşkının en güzel örneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.