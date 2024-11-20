Devrim Özkan ve Lucas Torreira evlilik yolunda!

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir süredir aşk yaşayan çift, ilişkilerini bir adım ileriye taşıyarak evlilik kararı aldı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira evlilik yolunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-11-2024 08:58

Torreira, sevgilisi Özkan’ı memleketi Uruguay’a götürerek ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Futbolcu, güzel oyuncuyu doğup büyüdüğü evde ağırlayarak ona kültürünü yakından tanıttı. Bu özel ziyaretin ardından Türkiye’ye dönen Devrim Özkan’ın uçakta yaptığı sosyal medya paylaşımında parmağındaki tektaş ve alyans dikkatlerden kaçmadı.

Yakın çevresine, “Mutluyuz ve evleniyoruz” dedikleri belirtilen çiftin, düğün hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Özkan ve Torreira’nın evlilik tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Benzer Haberler
Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz” Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz”
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz! Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz!
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: "İyi ki benim babamsın"
Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı
Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum” Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum”
Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!” Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!”
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı
  • 14-11-2024 11:08

Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!
  • 14-11-2024 09:51

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma:
  • 13-11-2024 19:25

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: "İyi geldik birbirimize!"

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru
  • 18-11-2024 20:07

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi
  • 16-11-2024 11:29

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi