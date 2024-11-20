Devrim Özkan ve Lucas Torreira evlilik yolunda!

Torreira, sevgilisi Özkan’ı memleketi Uruguay’a götürerek ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Futbolcu, güzel oyuncuyu doğup büyüdüğü evde ağırlayarak ona kültürünü yakından tanıttı. Bu özel ziyaretin ardından Türkiye’ye dönen Devrim Özkan’ın uçakta yaptığı sosyal medya paylaşımında parmağındaki tektaş ve alyans dikkatlerden kaçmadı.

Yakın çevresine, “Mutluyuz ve evleniyoruz” dedikleri belirtilen çiftin, düğün hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Özkan ve Torreira’nın evlilik tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.