Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı doludizgin devam ediyor

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, bir süre önce yaşadıkları ayrılığın ardından aşklarına bir şans daha vermişti. Çiftin ilişkisi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Devrim Özkan, Instagram hesabında Lucas Torreira’nın paylaşımını alıntılayarak kalp işareti koydu ve çiftin arasındaki romantik bağ bir kez daha gözler önüne serildi. Özkan, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Lucas Torreira ile ilişkisi hakkındaki sorularını “Çok güzel, her şey yolunda” diyerek yanıtlamış ve mutluluklarını paylaşmıştı.

Aşklarını sosyal medyada sık sık dile getiren çiftin hayranları, bu romantik paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Özkan ve Torreira’nın uyumlu birliktelikleri, magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor