Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’tan İlk Aşk Karesi

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın uzun süredir gizli tuttuğu aşk ortaya çıktı. Özkan sevgilisiyle romantik karelerini ilk kez sosyal medyada paylaştı.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’tan İlk Aşk Karesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 11:59

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş cephesinde uzun zamandır merak edilen aşk sonunda ortaya çıktı. Aynı dizide rol alırken yakınlaştıkları ve arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü konuşulan ikili ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak Devrim Özkan yaptığı son paylaşımla bu sessizliği bozdu.

Aşkını İlk Kez Paylaştı

Bugüne kadar özel hayatıyla ilgili çıkan aşk iddialarına çok fazla açıklama yapmayan Devrim Özkan bu kez sürpriz bir hamle yaptı. Güzel oyuncu Deniz Can Aktaş ile birlikte çekildikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özkan’ın bu paylaşımıyla birlikte ikilinin ilişkisi de ilk kez bu kadar net şekilde ortaya çıkmış oldu. Takipçileri ise paylaşılan kareleri kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

İkilinin daha önce aynı projede yer aldığı dönemde aralarında aşk yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Fakat Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş o dönemde bu iddialar karşısında sessiz kalmayı seçmişti.

Deniz Can Aktaş da Doğrulamıştı

Aslında Deniz Can Aktaş da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla hayatında biri olduğunu ilk kez duyurmuştu. Katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu “Hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk...” diyerek aşk yaşadığını doğrulamıştı.

Ancak o sırada sevgilisinin kim olduğunu açıklamamıştı. Devrim Özkan’ın yaptığı son paylaşım ise taşları yerine oturttu.

Böylece bir süredir merak edilen ilişkinin tarafları da netleşmiş oldu. Çiftin romantik kareleri sosyal medyada kısa sürede gündemin öne çıkan magazin konularından biri haline geldi. Özkan ve Aktaş’ın bundan sonra ilişkilerini ne kadar göz önünde yaşayacağı ise şimdiden merak konusu.

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