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Devrim Özkan, Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti

Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti: “Her şey göründüğü gibi.”

Devrim Özkan, Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2023 12:23

Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili çıkan aşk dedikodularına ilişkin konuştu.

Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk iddialarına cevap verdi.

Etiler'de basın mensupları tarafından görüntülenen Özkan, Lucas Torreira hakkındaki soruları yanıtladı.

Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodular hakkında, "Her şey göründüğü gibi" dedi.

Gündemdeki aşk iddialarıyla sıkça konuşulan Özkan ve Torreira, daha önce Miami'de bir arada görülmüştü. Oyuncu, daha önceki açıklamalarında, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşk söylentilerini reddetmişti, ancak bu kez farklı bir yaklaşım sergiledi.

 

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