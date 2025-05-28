Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi

Son dönemin başarılı oyuncularından Devrim Özkan, yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını korkuttu. Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan ve böbrek ameliyatı geçiren güzel oyuncu, operasyon sonrası ilk kez sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımıyla hem endişeleri giderdi hem de sağlık süreciyle ilgili detayları paylaştı.

Devrim Özkan'ın Ameliyat Haberi Sevenlerini Endişelendirdi

Hastanelik olduğu haberleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sağlık durumuna ilişkin bilgi gelmemesi merakı daha da artırdı. Ardından gelen paylaşım ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Özkan, acil şekilde ameliyata alındığını ve oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Hayatımda Yaşadığım En Zor Sağlık Problemi"

Ameliyat sonrası ilk açıklamasını yapan Devrim Özkan, şu sözlerle takipçilerine seslendi:

“Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin… Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim.”

Eski Sağlığına Kavuşmak İçin Moralini Yüksek Tutuyor

Güzel oyuncu, paylaşımında moralinin yerinde olduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtti. Takipçileri ise Özkan’a binlerce geçmiş olsun mesajı gönderdi. Paylaşımına gelen destek yorumları, hayranlarının oyuncuya ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Devrim Özkan’ın açıklaması kısa sürede gündeme oturdu. Oyuncunun sağlık durumu kadar, güçlü duruşu ve pozitif mesajı da dikkat çekti. Özkan’ın bu zorlu süreci geride bırakıp en kısa sürede setlere dönmesi bekleniyor.