Devrim Özkan evlilik sorularına ne yanıt verdi?

Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile Bebek'teydi.

Devrim Özkan evlilik sorularına ne yanıt verdi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2024 11:55

Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Bebek’te el ele görüntülendi. Basın mensuplarını fark edince hızlı adımlarla bir mekâna yönelen çift, çıkışta basının sorularını yanıtladı. Devrim Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı unutmayarak “Cumhuriyetimizin 101’inci yılı kutlu olsun” dedi.

Özkan, sosyal medya hesabında zaman zaman Lucas Torreira ile olan fotoğraflarını paylaşarak aşkını haykırıyor. Ancak gazetecilerin “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusu karşısında heyecanlanan Özkan, kısa bir duraksamanın ardından “Haberiniz olur, bilemiyorum” diyerek gülümsemeyi tercih etti. Lucas Torreira’nın elinde termos ve bardakla dolaşması ise dikkatlerden kaçmadı. Çiftin uyumlu ve mutlu halleri hayranlarını sevindirdi.

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