Devrim Özkan, Boğaz Turunda Arkadaşlarıyla Coştu

Devrim Özkan, dizisinin final kararına rağmen moralini bozmadı. Arkadaşlarıyla Boğaz turuna çıkan oyuncu eğlenceli anlar yaşadı.

Devrim Özkan, Boğaz Turunda Arkadaşlarıyla Coştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2025 12:54

Devrim Özkan, final kararı alınan “Çift Kişilik Oda” dizisinin ardından moral depolamak için rol arkadaşlarıyla birlikte Boğaz’a açıldı. Eğlenceli anlara sahne olan tekne gezisi, İstanbul Boğazı’nda adeta festival havası estirdi.

Diziden Final Kararı Geldi

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı “Çift Kişilik Oda” dizisi, romantik komedi türündeki senaryosuyla kısa sürede dikkat çekmişti. Ancak yaz sezonunun da etkisiyle reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizi için 8. bölümde final kararı alındı. Bu gelişme üzerine hem Özkan hem de Astepe, kanala olan tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi ve NOW TV'nin resmi hesabını takipten çıkardı.

Boğaz'da Eğlence Dolu Anlar

Tüm bu gelişmelere rağmen moralini yüksek tutan Devrim Özkan, geçtiğimiz gün dizideki rol arkadaşları Onur Büyüktopçu, Eslem Akar, Seren Şirince, Gözde Türker ve Güler Hivda Zizan Alp ile birlikte tekneye binerek Boğaz turuna çıktı. Eğlenceli geçen gezi boyunca dans eden, şarkılar söyleyen ve kahkahalar atan ekip, İstanbul Boğazı’nda adeta enerji patlaması yaşattı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Boğaz turundan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranlar, dizinin erken final kararına üzüldüklerini belirtirken, ekip arkadaşlarının birlikteliği ve enerjisi takdir topladı. Devrim Özkan, neşeli tavırlarıyla olduğu kadar, dostluk dolu karelerle de takipçilerinden övgü aldı.

Benzer Haberler
Tuğba Özerk Rüzgarlı Havada Denize Giremedi Tuğba Özerk Rüzgarlı Havada Denize Giremedi
Mihre Mutlu, Oğlu Ali Çelikkol ile Bodrum'da Keyifli Anlar Yaşadı Mihre Mutlu, Oğlu Ali Çelikkol ile Bodrum'da Keyifli Anlar Yaşadı
Aslı Bekiroğlu Aşka Geldi! Çeşme’de Romantik Tatil Aslı Bekiroğlu Aşka Geldi! Çeşme’de Romantik Tatil
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Bangkok’ta Aşk Tazeledi Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Bangkok’ta Aşk Tazeledi
Hülya Avşar’dan Sörf Göndermesi: “Her Yıl Yaptığım Spor” Hülya Avşar’dan Sörf Göndermesi: “Her Yıl Yaptığım Spor”
Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'dan Sürpriz İstanbul Kararı Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'dan Sürpriz İstanbul Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi
  • 11-07-2025 12:00

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları
  • 10-07-2025 16:32

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı
  • 10-07-2025 10:51

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı
  • 07-07-2025 12:32

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!
  • 09-07-2025 15:43

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!