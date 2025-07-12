Devrim Özkan, Boğaz Turunda Arkadaşlarıyla Coştu

Devrim Özkan, final kararı alınan “Çift Kişilik Oda” dizisinin ardından moral depolamak için rol arkadaşlarıyla birlikte Boğaz’a açıldı. Eğlenceli anlara sahne olan tekne gezisi, İstanbul Boğazı’nda adeta festival havası estirdi.

Diziden Final Kararı Geldi

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı “Çift Kişilik Oda” dizisi, romantik komedi türündeki senaryosuyla kısa sürede dikkat çekmişti. Ancak yaz sezonunun da etkisiyle reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizi için 8. bölümde final kararı alındı. Bu gelişme üzerine hem Özkan hem de Astepe, kanala olan tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi ve NOW TV'nin resmi hesabını takipten çıkardı.

Boğaz'da Eğlence Dolu Anlar

Tüm bu gelişmelere rağmen moralini yüksek tutan Devrim Özkan, geçtiğimiz gün dizideki rol arkadaşları Onur Büyüktopçu, Eslem Akar, Seren Şirince, Gözde Türker ve Güler Hivda Zizan Alp ile birlikte tekneye binerek Boğaz turuna çıktı. Eğlenceli geçen gezi boyunca dans eden, şarkılar söyleyen ve kahkahalar atan ekip, İstanbul Boğazı’nda adeta enerji patlaması yaşattı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Boğaz turundan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranlar, dizinin erken final kararına üzüldüklerini belirtirken, ekip arkadaşlarının birlikteliği ve enerjisi takdir topladı. Devrim Özkan, neşeli tavırlarıyla olduğu kadar, dostluk dolu karelerle de takipçilerinden övgü aldı.