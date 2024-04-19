Devrim Özkan, Antalya'da tatil yaparken göz kamaştırdı! İşte olay pozlar...

Son olarak 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinde izleyici karşısına çıkan Devrim Özkan, bir süreliğine kamera karşısına ara vererek Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yapıyor. Genç oyuncu, tatil karelerini yaklaşık bir milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak hayranlarıyla paylaştı.

Özkan, "İş ve Seyahat" notuyla paylaştığı karelerde güzellik ve şıklığıyla dikkat çekti. Tatil fotoğrafları, hayranlarından büyük ilgi gördü. Özkan'ın paylaşımları, takipçileri tarafından "Bu güzellik şaka mı?", "Kraliçe", "Muheteşem", "Dünya güzellik görsün" gibi övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Devrim Özkan, tatiline devam ederken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini ve hayranlarını kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.