Devletten Ödeme Sözü Geldi! Emekliye Nefes Aldıracak 18.600 TL IBAN'a Ödeniyor

Devlet tarafından sunulan desteklerin ödeme adresi PTT olurken diğer taraftan da Aktifbank ortaklaşa çalışması ile birlikte nakit ihtiyacı olan bireye finansal destek sağlanıyor. PTT ihtiyaç kredisi kapsamında zaman zaman kampanyalar düzenliyor. Özellikle de okul masraflarının başladığı şu günlerde PTT tüm masrafları bir araya toplayacak ihtiyaç kredisi kampanyasını tanıtmış bulunuyor. Telefon telgraf işletmeciliği olarak 90'lı yılların sonuna kadar hizmet veren PTT artık bankacılık sektörüne atıldı ve Aktifbank finansal desteği ile devlet destekli kredi imkanı sağlıyor. PTT tarafından sağlanan kredi, sadece ihtiyaç kredisi olmakta ve konut ya da taşıt kredisi verilmemektedir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasında kapısında kuyruk oluşturacak fırsatları ile geri döndü. belirlenen şartları taşıyan her bireye acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacak ya da borçlarını bir araya toplayacak düşük faizli kredi kampanyası başladı. PTT tarafından açıklanan ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında her bireye ayrı faiz oranı ile yeni destek ödemelerinin başladığı belirtilmiş bulunuyor. 70.000 TL'ye varan kredi ödemeleriniz ise anında hesabınıza aktarılıyor.

PTT tarafından emekli vatandaşa özel de kampanyalar devam ediyor. Emekli maaş zammının yetmediği emekli, refahını sağlamak adına türlü ödemelere yönelirken, düşük faizli kredi imkanları bu kapsamda tercih sebebi oluyor. Emekli, PTT ihtiyaç kredisi kullanımlarında eğer ki emekli maaşını taşıyor ise artı emekli promosyonundan faydalanabilecek. PTT emekli promosyonu ödemeleri 3600 TL'ye kadar ödeniyor

Emekliye 15.000 TL destek

Merkez Bankası tarafından arttırılan faiz oranlarına inat PTT kredi desteğini emekliye özel olarak düşük faiz imkanı ile sunmakta iken bitmek üzere olan kampanya da 15.000 TL kredi yeni müşteriye faizsiz olarak veriliyor. Emekli vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmelerde maaşını taşıyıp yeni müşteri olunması durumunda 15.000 TL'ye ek 3600 TL emekli promosyonu ödemesi de yapılıyor.

Emekli için fırsatlar bitmiyor

PTT emekli kredisi 70.000 TL'ye kadar şart şurt olmadan emekli vatandaşa sunuluyor. Emeklinin sadece başvurması şartına sağlanan 70.000 TL'ye varan destek kişiye özel faiz oranları ile kullanılabiliyor. Ptt ihtiyaç kredisi %3,19 ile %5,09 arasında değişiklik gösteriyor.