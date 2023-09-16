Advert

Devletten Ödeme Sözü Geldi! Emekliye Nefes Aldıracak 18.600 TL IBAN'a Ödeniyor

Devlet tarafından sunulan desteklerin ödeme adresi PTT olurken diğer taraftan da Aktifbank ortaklaşa çalışması ile birlikte nakit ihtiyacı olan bireye finansal destek sağlanıyor

Devletten Ödeme Sözü Geldi! Emekliye Nefes Aldıracak 18.600 TL IBAN'a Ödeniyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-09-2023 21:36

Devlet tarafından sunulan desteklerin ödeme adresi PTT olurken diğer taraftan da Aktifbank ortaklaşa çalışması ile birlikte nakit ihtiyacı olan bireye finansal destek sağlanıyor. PTT ihtiyaç kredisi kapsamında zaman zaman kampanyalar düzenliyor. Özellikle de okul masraflarının başladığı şu günlerde PTT tüm masrafları bir araya toplayacak ihtiyaç kredisi kampanyasını tanıtmış bulunuyor. Telefon telgraf işletmeciliği olarak 90'lı yılların sonuna kadar hizmet veren PTT artık bankacılık sektörüne atıldı ve Aktifbank finansal desteği ile devlet destekli kredi imkanı sağlıyor. PTT tarafından sağlanan kredi, sadece ihtiyaç kredisi olmakta ve konut ya da taşıt kredisi verilmemektedir. 

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasında kapısında kuyruk oluşturacak fırsatları ile geri döndü. belirlenen şartları taşıyan her bireye acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacak ya da borçlarını bir araya toplayacak düşük faizli kredi kampanyası başladı. PTT tarafından açıklanan ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında her bireye ayrı faiz oranı ile yeni destek ödemelerinin başladığı belirtilmiş bulunuyor. 70.000 TL'ye varan kredi ödemeleriniz ise anında hesabınıza aktarılıyor. 

PTT tarafından emekli vatandaşa özel de kampanyalar devam ediyor. Emekli maaş zammının yetmediği emekli, refahını sağlamak adına türlü ödemelere yönelirken, düşük faizli kredi imkanları bu kapsamda tercih sebebi oluyor. Emekli, PTT ihtiyaç kredisi kullanımlarında eğer ki emekli maaşını taşıyor ise artı emekli promosyonundan faydalanabilecek. PTT emekli promosyonu ödemeleri 3600 TL'ye kadar ödeniyor

Emekliye 15.000 TL destek

Merkez Bankası tarafından arttırılan faiz oranlarına inat PTT kredi desteğini emekliye özel olarak düşük faiz imkanı ile sunmakta iken bitmek üzere olan kampanya da 15.000 TL kredi yeni müşteriye faizsiz olarak veriliyor. Emekli vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmelerde maaşını taşıyıp yeni müşteri olunması durumunda 15.000 TL'ye ek 3600 TL emekli promosyonu ödemesi de yapılıyor. 

Emekli için fırsatlar bitmiyor

PTT emekli kredisi 70.000 TL'ye kadar şart şurt olmadan emekli vatandaşa sunuluyor. Emeklinin sadece başvurması şartına sağlanan 70.000 TL'ye varan destek kişiye özel faiz oranları ile kullanılabiliyor. Ptt ihtiyaç kredisi %3,19 ile %5,09 arasında değişiklik gösteriyor. 

Benzer Haberler
18 Eylül Sabahı ATM'ye Koşan Şipşak 2.000 TL'yi Kapacak! 18 Eylül Sabahı ATM'ye Koşan Şipşak 2.000 TL'yi Kapacak!
Galatasaray Samsunspor maçı canlı izle Selçuk Sports Taraftarium24 GS Samsun şifresiz canlı maç izle bedava link Galatasaray Samsunspor maçı canlı izle Selçuk Sports Taraftarium24 GS Samsun şifresiz canlı maç izle bedava link
Ya Çok Seversen dizisi bitiyor mu, final mi yapacak neden? Ya Çok Seversen dizisi bitiyor mu, final mi yapacak neden?
TV'de bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül 2023 Cumartesi TV'de bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül 2023 Cumartesi
18 Eylül Sabahı ATM'ye Koşan Şipşak 2.000 TL'yi Kapacak! 18 Eylül Sabahı ATM'ye Koşan Şipşak 2.000 TL'yi Kapacak!
SON DAKİKA! Emekliye 3. İkramiye Açıklaması Yapıldı! TBMM Açılışı Öncesinde Onay Aldı SON DAKİKA! Emekliye 3. İkramiye Açıklaması Yapıldı! TBMM Açılışı Öncesinde Onay Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
  • 15-09-2023 20:18

Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek
  • 11-09-2023 20:05

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor
  • 15-09-2023 12:14

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Ya Çok Seversen’de Leyla ve Ateş arasındaki gerilim büyüyor…
  • 13-09-2023 12:48

Ya Çok Seversen’de Leyla ve Ateş arasındaki gerilim büyüyor…