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Devlet Bu Taze Desteği Ziraat Bankası ile Ödeyecek! Hesabı olan TCKN ile Hemen IBAN'a Baksın

Hesaplara aktarılan ödemeler ile alakalı bakanlık son dakika açıklama yaptı

Devlet Bu Taze Desteği Ziraat Bankası ile Ödeyecek! Hesabı olan TCKN ile Hemen IBAN'a Baksın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 21:20

Sosyal devlet olma yolunda sağladığı destekler ile emin adımlarla ilerleyen ülkemizde, hükümet tarafından çeşitli şekillerde destek ödemeleri mevcut. 7'den 70'e çok sayıda destek ödemesi bulunmaktadır. Okuyan çocuğa, dar gelirli haneye, kadınlara, engelli bireye vs. çok sayıda destek ödemesi bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destekler Bakanlık onayı alındıktan sonra PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Haberimizde yer aşan söz konusu yardım ise hak sahibi bireyin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmaktadır. Devlet desteğinden faydalanmak için hemen Ziraat Bankası hesabı açmanız gerekiyor. 

Ekonomik anlamda bireyin refahını sağlamak adına sunulan nakit destekler devam ediyor. Ekonomik durumların negatif seyrettiği günümüzde ihtiyaç sahibi bireye olduğu kadar meslek gruplarına da destekler sürdürülüyor. Bu proje ödemeleri ile alakalı olarak yeni bir açıklama yapıldı.  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Aylık düzenli olarak sunulan destek ödemeleri arasında çiftçi desteği de yer alıyor. 

Her ay düzenli olarak TCKN son hanesine göre sunulan destek ödemeleri hesaplara otomatik aktarılıyor. Konu ile alakalı olarak da Tarım ve Orman Bakanlığı hesaplara aktarılır aktarılmaz detayları paylaşıyor. Tarımsal destek ödemeleri ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Bakanlık ödemelerin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “29 milyon 85 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödemesini yapılan tarımsal destek ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile hak sahibinin hesaplarına aktarılmaktadır. Tarım konusunda kalkınmayı sağlamak ve maliyeti düşürmek adına sunulan destek ödemeleri hesaplara aktarıldığı an itibari ile birey tarafından çekilerek kullanılabilmektedir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen onay doğrultusunda Ocak 2024'te ödenecek olan mazot ve gübre desteğinin geri tarihe çekildiği belirtilirken, yapılan açıklama kapsamında Ekim ayında hesaplara tanımlanacağı belirtildi. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak olan bu ödemeler sadece mazot ve gübre almak için kullanılabilecek

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