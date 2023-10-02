Advert

Devlet Bahçeli açıkladı: 29 Ekim'de 5 Bin TL emekli ikramiyesi var mı?

TBMM'nin yeni döneminin başlamasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı. 29 Ekim'deki emekli ikramiyesi beklentisi ve yerel seçimlerdeki tutumları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli açıkladı: 29 Ekim'de 5 Bin TL emekli ikramiyesi var mı?

Devlet Bahçeli açıkladı: 29 Ekim'de 5 Bin TL emekli ikramiyesi var mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 11:13

TBMM Yeni Döneme Başlarken Bahçeli'den Açıklamalar. TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı 1 Ekim'de başlamasıyla birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki resepsiyon sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Devlet Bahçeli açıkladı: 29 Ekim'de 5 Bin TL emekli ikramiyesi var mı?

Cumhur İttifakı'ndan Ortak Tavır

Devlet Bahçeli, AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliklerini ve kararlılıklarını vurgulayarak, yerel seçimlere ilişkin tutumlarının devam edeceğini belirtti.

Terörle Kararlı Mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesiyle ilgili olarak Bahçeli, Cumhurbaşkanının terörle mücadelede gösterdiği kararlılığa vurgu yaptı.

Emekli İkramiyesi Beklentisi

29 Ekim'de emeklilere ikramiye dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin soruya Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanların bu konu üzerinde çalışmaları devam ediyor. Umut ediyoruz ki, olumlu bir haber alabiliriz" şeklinde cevap verdi.

Yerel Seçimler ve Ortak Aday Meselesi

Bahçeli, AK Parti ile MHP'nin yerel seçimlerdeki tutumlarına dair, "Cumhur İttifakı çerçevesinde birlik ve beraberliğimiz sürecek" dedi. Özel bir ilde öncelikli bir adayları olup olmadığı sorusuna ise "Şu an için öyle bir durum söz konusu değil, çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Benzer Haberler
Yarın 09.05'te A101'e Giden O Ürünleri Bedavaya Alıyor! İşte A101 Yeni İNDİRİM Kataloğu Yarın 09.05'te A101'e Giden O Ürünleri Bedavaya Alıyor! İşte A101 Yeni İNDİRİM Kataloğu
Tarım Kredi Market İndirim Kataloğunu Gördünüz mü? İşte Kaçırmamanız Gereken 12 Ürün Tarım Kredi Market İndirim Kataloğunu Gördünüz mü? İşte Kaçırmamanız Gereken 12 Ürün
Herkes 1 Ekim'i Bekliyordu Emekliye 12.000 TL Ödeme Müjdesi Gece Verildi Herkes 1 Ekim'i Bekliyordu Emekliye 12.000 TL Ödeme Müjdesi Gece Verildi
Ebeveyne Sabah Müjdesi! Okula Gİden Her Çocuğa 1500 TL Okul Harçlığı Anında Yatıyor Ebeveyne Sabah Müjdesi! Okula Gİden Her Çocuğa 1500 TL Okul Harçlığı Anında Yatıyor
LPG tankına sakladığı yüzbinlerce avro nakit ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandı LPG tankına sakladığı yüzbinlerce avro nakit ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriydi! Şimdi görenler tanıyamıyor Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriydi! Şimdi görenler tanıyamıyor
ÇOK OKUNANLAR
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda
  • 01-10-2023 16:44

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı
  • 25-09-2023 14:43

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı