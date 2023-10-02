TBMM Yeni Döneme Başlarken Bahçeli'den Açıklamalar. TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı 1 Ekim'de başlamasıyla birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki resepsiyon sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Devlet Bahçeli açıkladı: 29 Ekim'de 5 Bin TL emekli ikramiyesi var mı?

Cumhur İttifakı'ndan Ortak Tavır

Devlet Bahçeli, AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliklerini ve kararlılıklarını vurgulayarak, yerel seçimlere ilişkin tutumlarının devam edeceğini belirtti.

Terörle Kararlı Mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesiyle ilgili olarak Bahçeli, Cumhurbaşkanının terörle mücadelede gösterdiği kararlılığa vurgu yaptı.

Emekli İkramiyesi Beklentisi

29 Ekim'de emeklilere ikramiye dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin soruya Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanların bu konu üzerinde çalışmaları devam ediyor. Umut ediyoruz ki, olumlu bir haber alabiliriz" şeklinde cevap verdi.

Yerel Seçimler ve Ortak Aday Meselesi

Bahçeli, AK Parti ile MHP'nin yerel seçimlerdeki tutumlarına dair, "Cumhur İttifakı çerçevesinde birlik ve beraberliğimiz sürecek" dedi. Özel bir ilde öncelikli bir adayları olup olmadığı sorusuna ise "Şu an için öyle bir durum söz konusu değil, çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.