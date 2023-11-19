Dev projede imzalar atıldı

Dünyaca ünlü İngiliz yazar, toplum eleştirmeni ve Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilen Charles Dickens’ın 1850’lerde geçen ‘LittleDorrit’ adlı romanı 2023 Türkiye’sine uyarlanarak dizi oluyor. Günümüzün toplumsal yapısına ayna tutacak olan 26 bölümlük dizininYapımcısı Sun Global Medya. Yönetmenliğini Osman Kaya ile Gizem Kızıl , uygulayıcı yapımcılığını ise SKY Film’in kurucusu Emre Oskay üstleniyor. İntermedya’nın sahibi Can Okan’ın ortak yapımcı ve münhasır dağıtıcısı olduğu dizi 90 ülkeye satılacak.

Kim hangi karaktere hayat verecek?

Aralık ayında çekimlerine başlanacak olan dizinin ana kadrosu belli olmaya başladı. Dev projede Ahsen Eroğlu (Asya), Zafer Algöz (Hüsrev),Altan Erkekli (Kemal), Elçin Afacan (İnci), Aslı Saçar (Muazzez), Saygın Soysal (Yılmaz), Ece Dizdar (Melda), Selen Uçer (Hatice), Serhat Tutumluer (Zübeyir), Betül Aktel (Menekşe) yer alıyor. Dizinin başrol erkek oyuncusu da önümüzdeki hafta belli olacak.