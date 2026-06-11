Dev Konserde Sıra Dışı Anlar: Teoman Kendini Yere Bırakarak Şarkı Söyledi!

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda dev bir konser veren rock müziğinin usta ismi Teoman sahneye uzanarak şarkı söyledi.

Dev Konserde Sıra Dışı Anlar: Teoman Kendini Yere Bırakarak Şarkı Söyledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 16:35

Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği dev konserle İstanbul'u salladı. Binlerce hayranının stadyumu hıncahınç doldurduğu gecede ünlü sanatçı sadece şarkılarıyla değil sahnedeki sıra dışı duruşu ve performansıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser veren Teoman performansı sırasında sergilediği sahne şovuyla gündem oldu. Ünlü sanatçının kendini yere bırakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dev Stadyumda Sıra Dışı Rock Performansı


Uzun süre hafızalardan silinmeyecek konserde Teoman en sevilen hit parçalarını dev korosuyla birlikte seslendirdi. Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin izlediği konserde sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı sergilediği sıra dışı hareketlerle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Kendini Sahneye Bıraktı Şarkıya Yatarak Devam Etti

 

Konserin en çok konuşulan ve viral olan anı ise ünlü rockçının müziğin ritmine ve ambiyansına kapılarak kendisini yere bırakması oldu. Konser sırasında kendini sahneye bırakarak şarkı söylemeye devam eden Teoman'ın o anları izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Sahne zeminine uzanmış halde mikrofona şarkı söyleyen Teoman ikonik tarzından bir ödün daha vermedi.

Takipçilerden Yorum Yağmuru: Enerjinin Parçası mı, Gereksiz mi?

Teoman'ın stadyum zeminindeki bu rahat ve kendine özgü tavırları dijital dünyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü sanatçının performansı bazı hayranları tarafından sahne enerjisinin bir parçası olarak değerlendirilirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise gösteriyi gereksiz bulduklarını ifade etti.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların altına binlerce mesaj gelirken Teoman'ın tarzı yine hayran gruplarını karşı karşıya getirdi. Teoman'ın sahne performansına ilişkin görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir kesim sanatçının yıllardır kendine özgü tarzını sahneye yansıttığını savunurken diğer kesim ise yapılan şovun anlamsız olduğunu öne sürdü.

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