Esra Erol'dan Gündüz Kuşağında Teknoloji Devrimi: 20 Bin Kişilik Veri Tabanı Kuruldu!

Esra Erol programına başvuranlar için özel yazılım yaptırdı! 20 bin kişilik veri tabanıyla boşanma, kayıp ve velayet vakaları analiz ediliyor

Esra Erol'dan Gündüz Kuşağında Teknoloji Devrimi: 20 Bin Kişilik Veri Tabanı Kuruldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 16:51

Gündüz kuşağının en çok izlenen ve çözdüğü karmaşık olaylarla sık sık gündeme damga vuran başarılı sunucusu Esra Erol programına yapılan başvurular ve yürütülen araştırmalar için devrim niteliğinde bir adım attı. Her gün Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım taleplerini ve esrarengiz kayıp vakalarını ekrana taşıyan ünlü sunucu program süreçlerini daha hızlı ve analitik bir şekilde yönetebilmek adına özel bir yazılım geliştirdiklerini açıkladı. Programa başvuran binlerce vatandaşın verilerinin toplandığı ve analiz edildiği bu dijital sistem, medya ve televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"Özel Bir Yazılım Yaptırdım 20 Bin Başvuru Analiz Ediliyor!"

Programına gelen yoğun başvuru trafiğini daha verimli yönetebilmek için dijital altyapıya yatırım yaptıklarını belirten Esra Erol canlı yayında ve basın mensuplarına yaptığı açıklamada sistemin işleyişine dair çarpıcı bilgiler verdi. Kayıp vakalarından boşanma süreçlerine kadar pek çok konunun bu yazılım sayesinde sınıflandırıldığını vurgulayan ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir yazılım yaptırdım. Programa başvuruda bulunanların bir veri tabanı var. Şu an 20 bin başvuru var. Boşanma, velayet, kayıp gibi her türlü konularda veriler analiz ediliyor."

Televizyon Yayıncılığında Veri Analizi Devrimi!

Kayıpların bulunması, aile içi anlaşmazlıkların çözülmesi, velayet davaları ve geçmişe dönük bağlantıların tespit edilmesinde büyük kolaylık sağlayacağı belirtilen bu yazılım program ekibinin araştırma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. 20 bini aşkın başvurunun anlık olarak taranabildiği veri tabanı sayesinde birbirine benzeyen vakalar ve olası bağlantılar çok daha kısa sürede ortaya çıkarılabilecek.

Esra Erol'un bu yenilikçi hamlesi hem ekran başındaki izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından "Televizyon yayıncılığında teknoloji dönemi" yorumlarıyla tam not aldı.

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