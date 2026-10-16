Alpay’ın Cenazesinde Gerginlik... 36 Yıllık Hayat Arkadaşıyla Ailesi Karşı Karşıya Geldi!

Türk pop ve hafif batı müziğinin efsane isimlerinden Alpay'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesi hayranlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ancak usta sanatçının vefatının hemen ardından patlak veren defin yeri tartışması son yolculuk öncesinde gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yıllardır unutulmaz şarkılarıyla geniş kitlelerin gönlünde taht kuran sanatçının son arzusu ve defin yeri yakın çevresinde tartışmaya neden oldu.

Bodrum mu Ankara mı? Cenazede Mezar Yeri Krizi

Alpay’ın 36 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, usta sanatçının Bodrum’a olan büyük tutkusunu ve son günlerini orada geçirme arzusunu vurgulayarak defin işlemlerinin Bodrum’da yapılacağını duyurdu. Pekiner sanatçının bu yöndeki vasiyetini ve sözlü taleplerini her fırsatta dile getirdiğini de belirtti. Fakat sanatçının eşi ve çocukları cenazeyi Ankara’ya götürme kararı aldı. Bunun üzerine öfkelenen Gizem Pekiner son derece sert açıklamalarda bulundu: "Büyük bir saygısızlıkla karşılaştım, Alpay'ın son arzusu tamamen yok sayıldı" diyerek tepkisini ortaya koydu. Pekiner bu sebeple cenaze törenine katılmayacağını açıkladı. İki taraf arasındaki gerilim cenaze töreni öncesinde basının ve magazin kamuoyunun odak noktası hâline geldi.

Aileden Karşı Hamle ve Son Durum

Gizem Pekiner’in tepkisinin ardından Alpay’ın resmî eşi Bilge Nazikioğlu, kızı Zeynep Nazikioğlu ve oğlu Tuluğ Nazikioğlu ortak bir açıklama yayımlayarak tepkilerini dile getirdi. Aile yaptıkları açıklamada "Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır. Her şeyden önce onun değerli hatırasına ve özel hayatının mahremiyetine gösterdiği bunca yıllık özene saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Alpay'ın naaşı bugün (16 Ekim) Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asrî Mezarlığı'na defnedildi.

Naaşın nerede toprağa verileceği konusundaki görüş ayrılığı veda sürecine damga vururken sevenlerini de ikiye böldü. Sosyal medyada ve magazin forumlarında haberi duyan bir hayran "Bir sanatçının son arzusu her şeyden üstün tutulmalıydı, Bodrum onun huzur bulduğu yerdi" diyerek Gizem Pekiner'e destek oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılarıysa aileye desteklerini belirtti.