Özcan Deniz'in Son Yemek Filmine Altın Portakal İzni!

Türk sinemasının ve müzik dünyasının usta ismi Özcan Deniz'in hem senaryosunu kaleme aldığı hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolünü güzel oyuncu Öykü Karayel ile paylaştığı merakla beklenen yeni filmi Son Yemek dijital yayıncılık dünyasında eşine az rastlanır bir jestle gündeme geldi. Net Yapım ve Mahzen Media imzası taşıyan ve 19 Kasım'da Prime Video platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan iddialı yapım için dijital yayın devinden Türk sinemasına destek amacıyla özel bir izin çıktı. Yıldız isimlerle dolu dev kadrosuyla dikkat çeken filmin ilk gösterimi Türkiye'nin en köklü ve saygın sinema etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

Yıldızlar Geçidi Ve Antalya'da Görkemli Gala!

Nejat İşler, Tilbe Saran ve Ceyda Düvenci gibi usta oyuncuların kadrosuyla güç kattığı Son Yemek bu yıl 63. kez düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en gözde yapımları arasında yerini aldı. Prime Video'nun dijital prömiyer öncesinde sinema sektörünü desteklemek amacıyla verdiği özel izin sayesinde film festival kapsamında beyazperdede seyirciyle buluşacak.

Filmin heyecanla beklenen görkemli gala gecesi 29 Ekim Perşembe günü festival bünyesinde düzenlenecek. Özcan Deniz, Öykü Karayel ve tüm oyuncu kadrosu gala gecesinde bir araya gelerek kırmızı halıda boy gösterecek.

Sebahat Ve Bekir'in Tutku Dolu Aşk Hikayesi!

Sinemaseverleri derin bir duygusal yolculuğa çıkarmaya hazırlanan Son Yemek yetenekli piyanist Sebahat ile Bekir'in kaderin tam ortasında kesişen yollarını ve aniden başlayan tutkulu ilişkilerini konu alıyor.

Hem güçlü senaryosu hem de usta oyuncu kadrosunun etkileyici performanslarıyla sezona damga vurması beklenen film 29 Ekim'deki Antalya galasının ardından 19 Kasım itibarıyla tüm dünyada Prime Video izleyicilerinin beğenisine sunulacak.