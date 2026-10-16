Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'lı Tell Me Troy Geliyor: Çekimler Tamamlandı!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde faaliyet gösteren Go Türkiye küresel çaptaki devasa başarısını yepyeni bir projeyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar yayınlanan mini dizileriyle toplamda 10,5 milyar gösterim ve 6,5 milyar izlenme sayılarına ulaşarak uluslararası alanda rekorlar kıran platform, yeni mini dizisi Tell Me Troy'un çekimlerini tamamladı. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in mitoloji, tarih ve doğal güzelliklerle örülü özel rotalarını merkezine alan iddialı yapım; gençlik heyecanını, tarihsel keşifleri ve duygusal bir aşk hikayesini aynı potada eritiyor. Gelin, dünya izleyicisiyle buluşmaya gün sayan bu devasa projenin ve yıldız kadrosunun tüm detaylarına yakından bakalım.

Halit Özgür Sarı Ve Özge Yağız Başrollerde Buluştu!

Yapımcılığını Storymagez'in üstlendiği, yönetmen koltuğunu ise Emre Kavuk ile Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun paylaştığı Tell Me Troy, Türk televizyon ve dijital dünyasının sevilen iki genç yıldızını bir araya getirdi. Yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı'nın Aras, güzel oyuncu Özge Yağız'ın ise Bade karakterine hayat verdiği dizi Kuzey Ege'nin büyüleyici atmosferinde izleyicileri duygusal ve macera dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Dizinin ana ekseninde mezuniyet projeleri için yaratıcı fikirler arayan sinema bölümü öğrencilerinin İstanbul'dan Kuzey Ege'ye uzanan serüveni yer alıyor. Homeros'un efsanevi İlyada ve Odisseia destanlarının izini süren gençler senaryolarını tamamlamaya çalışırken Aras ile Bade'nin geçmişte yarım kalmış tutkulu aşkı da bu tarihi rotada yeniden alevleniyor.

Troya'dan Foça'ya Uzanan Büyüleyici Bir Çekim Rotası!

Kuzey Ege'nin zengin kültürel mirasından ilham alan Tell Me Troy çekim yapılan lokasyonlarıyla da adından söz ettirecek. Troya antik kentinden başlayıp Assos'a efsanelere konu olan Kaz Dağları'ndan Antandros'a lezzetleri ve dokusuyla büyüleyen Cunda'dan Bergama ve Foça'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya dizinin doğal platosu oldu.

Kültürel keşfi, gençlik enerjisini ve romantizmi aynı noktada buluşturan proje Türkiye'nin turizm potansiyelini ve tarihsel zenginliğini tüm dünyaya estetik bir görsel dille aktarmayı hedefliyor.