Tuğba Özay'ı Yıkan Veda: 10 Yıllık Can Dostu Herkül Hayatını Kaybetti!

Tuğba Özay 10 yıllık köpeği Herkül'ü kaybetti! Sakinleştirici iğnelerle ayakta durduğunu söyleyen ünlü modelden yürek burkan veda mesajı.

Tuğba Özay'ı Yıkan Veda: 10 Yıllık Can Dostu Herkül Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 17:05

Ünlü model, şarkıcı ve sunucu Tuğba Özay hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Yıllardır ailesinin bir ferdi ve evladı olarak gördüğü 10 yıllık köpeği Herkül'ün hayatını kaybetmesiyle adeta yıkılan ünlü isim acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Henüz küçücük bir yavruyken sahiplendiği ve bir an bile yanından ayırmadığı patili dostuna veda ederken duygu dolu ifadeler kullanan Özay yaşadığı derin üzüntü nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.

"10 Yıl Boyunca Canım, Kanım, Yoldaşım Oldun"

Herkül ile birlikte geçirdiği 10 yıl boyunca biriktirdikleri anıları, orman yürüyüşlerini ve bahçede yıldızların altında uyudukları geceleri tek tek anlatan Tuğba Özay patili dostuna duyduğu sonsuz sevgiyi şiirsel bir dille kaleme aldı. Paylaşımında acısını dile getiren ünlü isim Herkül'e şu sözlerle seslendi:

"Canım oğlum, aşkım, bebeğim, canımın içi, balım, akıl küpüm, can dostum, yoldaşım… Herkül'üm… 10 yıl boyunca benim canım, kanım, bağım oldun. En çok sen sevdin beni en çok sen korudun."

"Biliyorum Babacığım Karşıladı Seni..."

Herkül'ün kaybıyla dünyasının başına yıkıldığını ve gözyaşlarına boğulduğunu belirten Tuğba Özay yaşadığı acının boyutu nedeniyle tıbbi destek aldığını itiraf etti. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşamdan beri dünyam yıkıldı yeniden. Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum. Biliyorum, babacığım karşıladı seni. Ve biliyorum ruhun hep bizimle olacak."

Umarım Sana Layık Bir Anne Olabilmişimdir

Sosyal medyada binlerce takipçisini ve hayvansever dostunu gözyaşlarına boğan Özay vedasını duygu yüklü temennilerle noktaladı:

"Umarım sana layık bir anne olabilmişimdir 10 yıl boyunca. Seni çok ama çok seviyorum biricik oğlum. Herkül'lerin Herkül'ü Herkül Çiftliğin Gülü! Hoşça kal duygusal, güçlü, kibar, karakterli, onurlu oğlum! Seni bin kişiye değişmem. Elbet bir gün kavuşacağız sonsuzluk ülkesinde… Ve hiç ayrılmayacağız, yaşayacağız hep birlikte."

Tuğba Özay'ın bu yürek burkan paylaşımına kısa sürede sanat camiasından ve takipçilerinden binlerce taziye ve destek mesajı yağdı.'

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