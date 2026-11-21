TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisi pazar akşamı 194'üncü bölümüyle ekrana geliyor.



Teşkilat’ın güçlü oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman, Melisa Akman, Ayşen Gürler, Ahmet Yıldırım, Baki Davrak, Ferhan Vural ve Murat Han ve Savaş Özdemir ve Ali Seçkiner Alıcı ve Selim Bayraktar ve Uğur Yücel yer alıyor.



194.Bölümde Neler Olacak?

Ekip deşifre olup düşmanın tuzağına düşmüştür. Hepsinin hayatı tehlikedeyken hedefteki ilk kişi Altay'dır. Tuğrul Başkan ise evlatlarını kurtarmak için harekete geçer. Beyhanım, onun için hem düşmanın planlarının hem de geçmişinin kapısını açacaktır.

Bahar, Korkut’un Yahya’nın oğlu olduğu gerçeğiyle sarsılır. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlayan Bahar, aynı zamanda Korkut’la yaptığı ayrılık konuşmasından pişmandır çünkü onu kaybetmek üzeredir.

Tuğrul Başkan, ekip için kendini ortaya koyarken karargâh da onu kurtarmak için harekete geçer. Altay ise çok büyük bir sorumluluk üstlenirken yıkıcı bir kararın eşiğine gelecektir.



Teşkilat yeni bölümleriyle pazar akşamı TRT 1’de!