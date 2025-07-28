Derya Uluğ’dan Duygusal Açıklama: “Şebnem Ferah’ı Özledik”

Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı, müzik dünyasının efsane isimlerinden Şebnem Ferah’ı özlediklerini dile getirerek, sanatçıya duyduğu hayranlığı anlattı.

“Deniz Kızı Oldum”

Sahne öncesi hazırlıklarından bahseden Derya Uluğ, “Bugün deniz kıyısında olduğumuz için deniz kızı oldum. Kelebek tokalar da canlı gibi. Birazdan kanatlanacak” dedi. “Sahne hazırlıklarınız pratik midir?” sorusuna ise, “Bazen uzun sürüyor ama genel anlamda hızlıyımdır. Planladığım işlerin hızlıca gerçekleşmesini isterim” şeklinde yanıt verdi.

“Şebnem Ferah’ı Çok Özledik”

Harbiye konserinde seslendirdiği “Can Kırıkları” şarkısıyla büyük beğeni toplayan Uluğ, yorumlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı:

“Bu ülke için çok önemli bir sanatçı. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda çok iyi bir besteci ve söz yazarı. Onu küçük yaşımdan beri dinliyorum, çok özledik. Şarkısını yorumlamak benim için zordu ama beğenilmesi gurur verici.”

Tatil Planlarını Anlattı

Kısa bir tatil fırsatı bulduğunu söyleyen Derya Uluğ, “Tatil anlayışınız nedir?” sorusuna, “Durmak! Makyajla uğraşmadan, terlik ve şortla gezmek” diyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, sahne temposu arasında bu tarz molaların kendisine iyi geldiğini belirtti.