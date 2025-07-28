Derya Uluğ’dan Duygusal Açıklama: “Şebnem Ferah’ı Özledik”

Derya Uluğ, KKTC konseri öncesi “Şebnem Ferah’ı çok özledik” dedi. Harbiye’de seslendirdiği “Can Kırıkları” yorumunun beğenilmesinden gurur duydu.

Derya Uluğ’dan Duygusal Açıklama: “Şebnem Ferah’ı Özledik”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2025 17:33

Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı, müzik dünyasının efsane isimlerinden Şebnem Ferah’ı özlediklerini dile getirerek, sanatçıya duyduğu hayranlığı anlattı.

“Deniz Kızı Oldum”

Sahne öncesi hazırlıklarından bahseden Derya Uluğ, “Bugün deniz kıyısında olduğumuz için deniz kızı oldum. Kelebek tokalar da canlı gibi. Birazdan kanatlanacak” dedi. “Sahne hazırlıklarınız pratik midir?” sorusuna ise, “Bazen uzun sürüyor ama genel anlamda hızlıyımdır. Planladığım işlerin hızlıca gerçekleşmesini isterim” şeklinde yanıt verdi.

“Şebnem Ferah’ı Çok Özledik”

Harbiye konserinde seslendirdiği “Can Kırıkları” şarkısıyla büyük beğeni toplayan Uluğ, yorumlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı:
“Bu ülke için çok önemli bir sanatçı. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda çok iyi bir besteci ve söz yazarı. Onu küçük yaşımdan beri dinliyorum, çok özledik. Şarkısını yorumlamak benim için zordu ama beğenilmesi gurur verici.”

Tatil Planlarını Anlattı

Kısa bir tatil fırsatı bulduğunu söyleyen Derya Uluğ, “Tatil anlayışınız nedir?” sorusuna, “Durmak! Makyajla uğraşmadan, terlik ve şortla gezmek” diyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, sahne temposu arasında bu tarz molaların kendisine iyi geldiğini belirtti.

Benzer Haberler
Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Gonca Vuslateri Yeni Projesi Öncesi İmaj Değiştirdi Gonca Vuslateri Yeni Projesi Öncesi İmaj Değiştirdi
Murat Başoğlu’ndan Yıllar Sonra Paylaşım! Sağlık Sorunları Mı Yaşıyor? Murat Başoğlu’ndan Yıllar Sonra Paylaşım! Sağlık Sorunları Mı Yaşıyor?
Dilan Çıtak’ın Bodrum’da Polisle Yaşadığı Krizin Detayları Dilan Çıtak’ın Bodrum’da Polisle Yaşadığı Krizin Detayları
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Tatili Çeşme’de Sürdürüyor Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Tatili Çeşme’de Sürdürüyor
Helin Kandemir’den Fransız Rivierası’nda Tatil Pozları Helin Kandemir’den Fransız Rivierası’nda Tatil Pozları
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
  • 28-07-2025 17:00

Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı
  • 25-07-2025 15:32

Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı

Şakir Paşa Ailesi’nden Kötü Haber: Yeni Sezon Olmayacak
  • 22-07-2025 11:04

Şakir Paşa Ailesi’nden Kötü Haber: Yeni Sezon Olmayacak

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı
  • 25-07-2025 17:23

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı

'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı
  • 24-07-2025 13:59

'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı